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السلطات السعودية تمارس حملة اعتقالات وقمع ضد نشطاء وحقوقيين معارضين للنظام

بتاريــخ : 14 يونيو 2018 / 17:52 السلطات السعودية تمارس حملة اعتقالات وقمع ضد نشطاء وحقوقيين معارضين للنظام | دولي
السلطات السعودية تمارس حملة اعتقالات وقمع ضد نشطاء وحقوقيين معارضين للنظام
أشارت تقارير إعلامية، أمس الأربعاء 14 يونيو، عن امتداد حملة الاعتقالات والقمع التى تمارسها السلطات السعودية ضد النشطاء والحقوقيين الى الساحة الفنية، حيث أكدت منظمات حقوقية سعودية اعتقال النظام

"شوف تيفي"

 

أشارت تقارير إعلامية، أمس الأربعاء 14 يونيو، عن امتداد حملة الاعتقالات والقمع التى تمارسها السلطات السعودية ضد النشطاء والحقوقيين الى الساحة الفنية، حيث أكدت منظمات حقوقية سعودية اعتقال النظام السعودي للفنان الكوميدي المعروف عبد العزيز المهدي الحازمي، وإيداعه سجن "الملذ" في الرياض بتهمة التضامن مع المعتقلين السياسيين في سجون المملكة.

وحسب موقع " بوابة الشرق الالكترونية" فقد قالت منظمة "القسط" المختصة بدعم حقوق الإنسان في السعودية، إن الفنان عبد العزيزالمهدي الحازمي معتقل بسجن الملذ بالرياض، موضحة في بيان لها عبر حسابها الرسمي بتويتر، أنه يمثل أمام محكمة الإرهاب (الجزائية المتخصصة)، مضيفة أن الحازمي كانت آخر مشاركاته التمثيلية على فضائية MBC، ويحاكم حاليًا بتهمة نشره تضامنًا مع معتقلي رأي في السجون السعودية.


وأكد الموقع المذكور أن حساب "معتقلي الرأي" على تويتر، أعلن هو الآخراعتقال الحازمي، وقال فى تغريدة " حتى الفنان لم ينجُ من الاعتقالات التعسفية، فقط لأنه تعاطف مع معتقلي الرأي في السعودية".

وندد النشطاء، يضيف الموقع، بسياسة النظام المتبعة ضد المعارضين للنظام وتوحش النظام لدرجة التنكيل بمن يفكر حتى في انتقاده، وطالبوا بالإفراج عن الفنان السعودي وجميع معتقلي الرأي، مبرزا أن السلطات السعودية، اعتقلت قبل يومين ناشطتين حقوقيّتين ضمن حملة بدأتها قبل أيام بحق نشطاء في المملكة، وذلك حسبما أعلن حساب "معتقلي الرأي".

 

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي السعودية الفنان الاعتقال المعارضين النظام السعودي

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