فلكيا الجمعة يوم عيد الفطر في المغرب ﻿

أكد عبد الحفيظ باني رئيس جمعية الرباط لعلم الفلك أنه من المتوقع جدا أن يحل عيد الفطر على المغاربة يوم غد الجمعة الموافق ل 15 يونيو 2018 .

شوف تيفي

أكد عبد الحفيظ باني رئيس جمعية الرباط لعلم الفلك أنه من المتوقع جدا أن يحل عيد الفطر على المغاربة يوم غد الجمعة الموافق ل 15 يونيو 2018 .

وفي تصريح لموقع شوف تيفي أكد باني أن الرؤية ستكون واضحة جدا مساء اليوم لمراقبة هلال شهر شوال، كما صرح أنه فلكيا سيكون غدا هو فاتح شوال .

وأعقب باني في نفس التصريح أنه و رغم كل هذه التوقعات فعلى المغاربة أن ينتظروا الجهات المختصة، أي وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية لتعلن بشكل رسمي عن الخبر، كونها تملك كل الصلاحيات للإعلان عنه ، لكون التوقعات تبقى مجرد حسابات يمكن أن تخطئ .