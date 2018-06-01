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فلكيا الجمعة يوم عيد الفطر في المغرب

بتاريــخ : 14 يونيو 2018 / 17:29 فلكيا الجمعة يوم عيد الفطر في المغرب | مجتمع
فلكيا الجمعة يوم عيد الفطر في المغرب
أكد عبد الحفيظ باني رئيس جمعية الرباط لعلم الفلك أنه من المتوقع جدا أن يحل عيد الفطر على المغاربة يوم غد الجمعة الموافق ل 15 يونيو 2018 .

شوف تيفي

أكد عبد الحفيظ باني رئيس جمعية الرباط لعلم الفلك أنه من المتوقع جدا أن يحل عيد الفطر على المغاربة يوم غد الجمعة الموافق ل 15 يونيو 2018 .

وفي تصريح لموقع شوف تيفي أكد باني أن الرؤية ستكون واضحة جدا مساء اليوم لمراقبة هلال شهر شوال، كما صرح أنه فلكيا سيكون غدا هو فاتح شوال .

وأعقب باني في نفس التصريح أنه و رغم كل هذه التوقعات فعلى المغاربة أن ينتظروا الجهات المختصة، أي وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية لتعلن بشكل رسمي عن الخبر، كونها تملك كل الصلاحيات للإعلان عنه ، لكون التوقعات تبقى مجرد حسابات يمكن أن تخطئ .

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المغرب شوف تيفي عبد الحفيظ باني عيد الفطر

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