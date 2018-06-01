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مول كنر سرغينة وضعوه في مستشفى الأمراض العقلية بمدينة فاس

بتاريــخ : 14 يونيو 2018 / 17:17 مول كنر سرغينة وضعوه في مستشفى الأمراض العقلية بمدينة فاس | مجتمع
مول كنر سرغينة وضعوه في مستشفى الأمراض العقلية بمدينة فاس
علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن الشاب الملقب بـ ''مول كنز سرغينة''، تمت إحالته أمس الأربعاء 13 يونيو، على مستشفى الأمراض العقلية ابن الحسن بمدينة فاس، وذلك للكشف عن سلامة قواه العقلية.

''شوف تيفي''

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن الشاب الملقب بـ ''مول كنز سرغينة''، تمت إحالته أمس الأربعاء 13 يونيو، على مستشفى الأمراض العقلية ابن الحسن بمدينة فاس، وذلك للكشف عن سلامة قواه العقلية.

وأكدت المصادر ذاتها أن عناصر الدرك الملكي التابعين للقيادة الجهوية بإقليم بولمان، قاموا بنقل الشاب إلى المستشفى المذكور، حيث تم وضعه تحت المراقبة الطبية من أجل الخروج بتقرير حول قدراته العقلية.

تجدر الإشارة إلى أن ''مول الكنز''، استطاع جمع آلاف الأشخاص بقرية سرغينة قبل يومين، عقب تصديقهم لروايته التي قال فيها إن جبل القرية، يحتوي على كنز مكون من الذهب والألماس.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي مستشفى الأمراض العقلية المراقبة الطبية مول الكنز

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