تلميذ بتيزنيت يختتم ورقة امتحان الباكالوريا بعبارة مثيرة وطلب غريب للمصحح ﻿

تفاجأ أستاذ بمديرية التعليم بإقليم تيزنيت أثناء عملية تصحيحه لورقة امتحان الباكالوريا لمادة اللغة العربية بعبارة مثيرة كتبها تلميذ في ختام إجابته عن سؤال يخص رواية ''اللص والكلاب''، إذ كتب بالحرف

شوف تيفي:تيزنيت



تفاجأ أستاذ بمديرية التعليم بإقليم تيزنيت أثناء عملية تصحيحه لورقة امتحان الباكالوريا لمادة اللغة العربية بعبارة مثيرة كتبها تلميذ في ختام إجابته عن سؤال يخص رواية "اللص والكلاب"، إذ كتب بالحرف "أستاذ الله ارحم ليك وليديك راه عندي 4 فلجهوي بغينا نفرحو غا لوالدة".

وخلفت هذه العبارة موجة من ردود الفعل لدى رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين تداولوا بشكل واسع ورقة امتحان التلميذ واختلفت تعليقاتهم على هذه الواقعة بين متعاطف مع التلميذ ومطالب للأستاذ بضرورة تحكيم العاطفة ومنح التلميذ نقطة جيدة تمكنه من إدخال الفرحة والسرور على أمه المتعطشة لحصول ابنها على شهادة الباكالوريا، وبين من طلب من الأستاذ استحضار الضمير المهني وعدم الانسياق وراء العاطفة ومعاقبة التلميذ بمنحه نقطة موجبة للرسوب وتطبيق القانون كما ينص في مثل هذه الحالات.

ومن جهة ثانية استنكر عدد من المتفاعلين مع عبارة التلميذ المستوى المنحط الذي وصل له التلميذ المغربي حينما أصبح يتوسل النقط من الأستاذ ولا يقوم بأي مجهود عقلي يذكر على عكس ما كان عليه تلاميذ السبعينات والثمانينات من القرن الماضي والذين كانوا يضرب بهم المثل في الاجتهاد والأخلاق والمثابرة.

وأكد مصدر تربوي لقناة "شوف تيفي"، أن مثل هذه الحالات كثيرا ما يتصادف معها الأساتذة أثناء عملية تصحيحهم لأوراق الباكالوريا، والقانون واضح في هذا المجال، إذ يمنع أي تلميذ وممتحن من وضع علامة أو إشارة تبين مصدر الورقة، ويتم الزجر بمنح صاحبها نقطة موجبة للرسوب في الحال، ولا يتساهل معها المصححون لضمان الشفافية والنزاهة.