بالفيديو والصور..زوج كان باغي يقتل مراتو بقلعة السراغنة+تفاصيل خطيرة ﻿

تعرضت زوجة بداية شهر رمضان بمدينة قلعة السراغنة لمحاولة قتل، على يد زوجها، الذي قام بشرملتها في مناطق مختلفة من جسدها بواسطة سلاح أبيض، وخاصة على مستوى اليدين.

''شوف تيفي''

تعرضت زوجة بداية شهر رمضان بمدينة قلعة السراغنة لمحاولة قتل، على يد زوجها، الذي قام بشرملتها في مناطق مختلفة من جسدها بواسطة سلاح أبيض، وخاصة على مستوى اليدين.

وأوضح مصدر جمعوي لـ ''شوف تيفي'' أن الأمر يتعلق بأم لطفلين، تفاجأت بزوجها الذي انفصلت عنه مؤخرا بسبب مشاكل أسرية، وهو يقوم باعتراض سبيلها، قبل أن يعمد إلى محاولة قطع يديها بواسطة سلاح أبيض، ما تسبب في إصابتها بجروح بليغة، استدعت نقلها على وجه السرعة إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الضرورية.

وأكد المصدر ذاته أن الزوج وبعد اعتدائه الوحشي، فر إلى وجهة غير معلومة، مشيرا إلى أن المصالح الأمنية، أصدرت مذكرة بحث وطنية في حقه حتى يتم إيقافه.