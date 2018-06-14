الفيلم التلفزي المغربي ''علي يا علي'' للمخرج عبد الحي العراقي حاضر بالمهرجان الدولي للفيلم التلفزي بشنغاي ﻿

اختار المهرجان الدولي للفيلم القصير بشنغاي أن يكون الفيلم التلفزي المغربي ''علي يا علي'' أحد الافلام المختارة لدورة المهرجان 2018 ، واعتبر مخرج الفيلم عبد الحي العراقي هذا الاختيار بمثابة نجاح كبير

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اختار المهرجان الدولي للفيلم القصير بشنغاي أن يكون الفيلم التلفزي المغربي ''علي يا علي'' أحد الافلام المختارة لدورة المهرجان 2018 ، واعتبر مخرج الفيلم عبد الحي العراقي هذا الاختيار بمثابة نجاح كبير بعد سلسلة مقطوع من شجرة التي تم عرضها رمضان 2017 والتي حققت نسبة مشاهدة عالية فاقت 7 ملاييين.

يروي الفيلم قصة الطفل علي ذي السبع سنوات، طفل ليس كغيره، مختلف جدا عن أقرانه، لا يحدث صوتا، يتصرف بطريقة غريبة، متعلق وقريب جدا من الطبيعة وجميع مكوناتها، إنه طفل يعاني من التوحد.

يشار أن سيناريو فيلم ''علي يا علي '' كتبه وأخرجه المخرج عبد الحي العراقي، وقام بدور بطولته الطفل زياد حمان، إلى جانب الممثلة فاطمة الزهراء بناصر، فاطمة وشاي، نبيل عاطف، حميد نجاح وتلة من الممثلين المغاربة.