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عاجل...حادثة سير خطيرة تؤدي لسقوط سيارتين بواد ''الحوار'' بأكادير ''صور''

بتاريــخ : 14 يونيو 2018 / 15:59 عاجل...حادثة سير خطيرة تؤدي لسقوط سيارتين بواد الحوار بأكادير صور | حوادث و حقوق
عاجل...حادثة سير خطيرة تؤدي لسقوط سيارتين بواد ''الحوار'' بأكادير ''صور''
وقعت حادثة سير خطيرة قبل قليل بالقرب من سوق الأحد بأكادير وذلك إثر اصطدام سيارة خفيفة بأخرى مركونة بجانب الطريق وسقوطهما بواد ''الحوار'' .

 شوف تيفي:أكادير

وقعت حادثة سير خطيرة قبل قليل بالقرب من سوق الأحد بأكادير وذلك إثر اصطدام سيارة خفيفة بأخرى مركونة بجانب الطريق وسقوطهما بواد ''الحوار'' .

وحسب مصادر ''شوف تيفي''، فحيثيات الحادثة تعود إلى فقدان سائق سيارة من نوع ''أونو'' السيطرة على سيارته بفعل تعطل مفاجئ للفرامل ما حذا به إلى الاصطدام بسيارة من نوع ''داسيا'' كانت مركونة بجنبات الطريق، لتسقط السيارتان معا بقاع واد ''الحوار'' المتواجد على بعد أمتار قليلة من سوق الأحد.

وأضافت ذات المصادر، أن الحادث لحسن الحظ لم يخلف خسائر في الأرواح، حيث نجا شخصان (زوج و زوجة) كانا داخل السيارة من موت محقق، وأصيبا فقط ببعض الكدمات الطفيفة، فيما لحقت خسائر مادية فادحة بالسيارتين اللتين تضررتا بشكل جزئي نتيجة السقوط.

هذا ومباشرة بعد علمها بالحادث هرعت المصالح الأمنية والسلطات المحلية ورجال الوقاية المدنية لعين المكان وتم نقل الزوجين صوب المستشفى الجهوي الحسن الثاني، في الوقت الذي فتحت فيه المصالح الأمنية تحقيقا لمعرفة حيثيات وظروف وقوع الحادث.

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب أكادير سقوط سيارتين واد الحوار نجاة ركاب أعجوبة حادثة سير

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