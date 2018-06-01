 اتفاقية مهمة..المجمع الشريف للفوسفاط يحوز 20 في المائة من رأسمال الشركة الإسبانية BIOTECH FERTINAGRO المتخصصة في حلول التغذية النباتية ﻿
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اتفاقية مهمة..المجمع الشريف للفوسفاط يحوز 20 في المائة من رأسمال الشركة الإسبانية BIOTECH FERTINAGRO المتخصصة في حلول التغذية النباتية | بوليتيك

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اتفاقية مهمة..المجمع الشريف للفوسفاط يحوز 20 في المائة من رأسمال الشركة الإسبانية BIOTECH FERTINAGRO المتخصصة في حلول التغذية النباتية

بتاريــخ : 14 يونيو 2018 / 15:26 اتفاقية مهمة..المجمع الشريف للفوسفاط يحوز 20 في المائة من رأسمال الشركة الإسبانية BIOTECH FERTINAGRO المتخصصة في حلول التغذية النباتية | بوليتيك
اتفاقية مهمة..المجمع الشريف للفوسفاط يحوز 20 في المائة من رأسمال الشركة الإسبانية BIOTECH FERTINAGRO المتخصصة في حلول التغذية النباتية
أعلن المجمع الشريف للفوسفاط، أحد أهم المنتجين العالمين للأسمدة، وBIOTECH FERTINAGRO ، المزود الإسباني المتخصص في حلول التغذية النباتية، عن توقيع الاتفاقات النهائية التي تسمح للمجمع بحيازة 20 في المائة من

شـــوف تيفي:

أعلن المجمع الشريف للفوسفاط، أحد أهم المنتجين العالمين للأسمدة، وBIOTECH FERTINAGRO ، المزود الإسباني المتخصص في حلول التغذية النباتية، عن توقيع الاتفاقات النهائية التي تسمح للمجمع بحيازة 20 في المائة من رأسمال BIOTECH FERTINAGRO .

وأفاد بلاغ للمجمع الشريف للفوسفاط، توصلت "شوف تيفي" بنسخة منه بأن إنجاز هذه الحيازة سيتم عبر عملية لرفع رأسمال الشركة الإسبانية.

وأضاف أن هذه العملية تندرج ضمن استراتيجية المجمع الشريف للفوسفاط التي تهدف إلى تطوير الابتكار والمنتوجات الملائمة لحاجيات التربة الخاصة بها.

وفي هذا الصدد، تهدف المجموعة عبر هذه العملية، حسب البلاغ، إلى استعمال خبرة BIOTECH FERTINAGRO وقدراتها التقنية من أجل الاستجابة للاحتياجات الخاصة للمزارعين وتطوير المنتوجات المتخصصة.

وذكر البلاغ بأن إتمام هذه الحيازة يخضع لإجراءات قانونية من بينها مصادقة الهيئات القانونية والمتخصصة.

يذكر أن المجمع الشريف للفوسفاط يعد أكبر منتج للفوسفاط في العالم وأحد المنتجين الرئيسيين للأسمدة. وتستفيد المجموعة من خبرة تمتد لحوالي قرن من الزمن، وتتوفر على الولوج الحصري لاحتياطات الفوسفاط بالمغرب، والتي تعد الأكبر في العالم حسب هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية. كما تعتبر المجموعة منتجا "منخفض التكلفة" للصخور الفوسفاطية وأصبحت فاعلا هاما على طول سلسلة تثمين الفوسفاط.

وتشغل المجموعة أزيد من21 ألف شخص وتساهم في التنمية الجهوية عبر عملياتها التعدينية والإنتاجية إلى جانب برنامجها في مجال التنمية المستدامة.

ومن جهتها تعد "BIOTECH FERTINAGRO "شركة إسبانية متخصصة في إنتاج وتسويق حلول التسميد (NPK، NPK المقوى، المحفزات العضوية..)، ورائدا في تطوير المنتوجات وتطبيقات التكنولوجيا العضوية.

كما تعتبر الشركة رائدا في عدد البراءات الموضوعة، وتتوفر على قدرات إنتاجية تصل إلى 2 مليون طن عبر 22 مصنعا ومركزا لوجستيكيا تابعا لها بكل من إسبانيا وفرنسا. وتحظى BIOTECH FERTINAGRO بحضور دولي متميز عبر مجموعة من الفروع ونقط البيع التابعة لها داخل أزيد من 60 بلدا عبر العالم.

‫شوف تيفي

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شــوف تيفي المغرب الفوسفاط انتاج المجمع الشريف للفوسفاط

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