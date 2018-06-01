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بلاغ هام للمغاربة مستخدمي الطريق بمناسبة عيد الفطر والعطلة الصيفية

بتاريــخ : 14 يونيو 2018 / 13:56 بلاغ هام للمغاربة مستخدمي الطريق بمناسبة عيد الفطر والعطلة الصيفية | مجتمع
بلاغ هام للمغاربة مستخدمي الطريق بمناسبة عيد الفطر والعطلة الصيفية
دعت اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير كافة مستعملي الطريق إلى التحلي باليقظة والحذر أثناء استعمال الطريق، واتخاذ كافة الاحتياطات والتدابير اللازمة لتوفير شروط الوقاية والسلامة الطرقية،

"شوف تيفي"+" و م ع"

دعت اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير كافة مستعملي الطريق إلى التحلي باليقظة والحذر أثناء استعمال الطريق، واتخاذ كافة الاحتياطات والتدابير اللازمة لتوفير شروط الوقاية والسلامة الطرقية، تزامنا مع فترة عيد الفطر المبارك وحلول العطلة الصيفية التي تعرف فيها مختلف محاور شبكة الطرق الوطنية حركة كثيفة للسير وإقبالا متزايدا على وسائل النقل العمومي للمسافرين.

وحثت اللجنة، في بلاغ لها، اليوم الخميس، كافة مستعملي الطريق، وعلى الخصوص سائقي السيارات الخاصة والسائقين المهنيين لسيارات الأجرة وحافلات النقل العمومي للمسافرين وشاحنات نقل البضائع، على ضرورة احترام قانون السير والتقيد بمستلزمات وضوابط السلامة الطرقية.

ومن أجل ضمان كافة سبل الأمان والسلامة أثناء استعمال الطريق، أهابت اللجنة بكافة السائقين، من موقع المسؤولية الملقاة على عاتقهم، الالتزام باحترام قانون السير والتحلي بالتسامح والتعايش مع باقي فئات مستعملي الطريق.

وأكدت اللجنة على أهمية إخضاع العربات، قبل استعمال الطريق، للصيانة الميكانيكية والفحص التقني الدقيق لأجهزة السلامة والتأكد من صلاحيتها وخلوها من كل عطب تقني الذي من شأنه التسبب في وقوع حوادث السير، خاصة سلامة العجلات وأجهزة الحصر والنوابض وماسحات الزجاج وغيرها.

كما دعت اللجنة، وفق البلاغ، إلى أخذ قسط وافر من الراحة بالنسبة للسائق حتى يتمكن من القيادة بشكل آمن وسليم لأن الإرهاق والتعب يتسببان في عدم قدرته على التركيز وضعف القدرة الإدراكية، مما يؤثر سلبا على تقييم المسافات والسرعة والاضطراب في القيام بالمناورات أثناء السياقة، وبالتالي البطء في اتخاذ القرارات المناسبة، كما حثت على التحديد المسبق لمسار التنقل ووقت السفر من أجل تفادي المفاجآت غير السارة والأخطار المحتملة، وإلى تنظيم الأمتعة وربطها بإحكام وعدم تحميل السيارة أكثر من الحمولة المسموح بها لأن ذلك يشكل خطرا على سلامة الراكبين وباقي مستعملي الطريق. وحثت اللجنة أيضا كافة السائقين، على التخفيض من السرعة أثناء السير، والحرص على ملاءمتها مع ظروف السير والأحوال البيئية للطريق مع الالتزام التام بقواعد السير والمرور خصوصا على مستوى المنعرجات والمنحدرات والطرق الوعرة والملتوية، وضرورة احترام مسافة الأمان القانونية مع العربات التي تسير أمام السائق داخل المجال الحضري وخارجه، وعلى وجه الخصوص في الطرق الوطنية والطرق السيارة، وضرورة جلوس الأطفال الذين تقل أعمارهم عن عشر سنوات في المقاعد الخلفية ووجوب ربط أحزمة السلامة، سواء بالنسبة لراكبي المقاعد الأمامية أو الخلفية، بالإضافة إلى راكبي حافلات النقل العمومي للمسافرين.

كما نبهت اللجنة إلى تجنب السفر على شكل قافلة متلاصقة وتنبيه السائقين الآخرين عند الرغبة في التجاوز القانوني أو الشروع في التوقف مع تفادي التوقف المفاجئ.

 

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المغرب شوف تيفي الطريق السيار الأمان السلامة عيد الفطر العطلة الصيفية

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