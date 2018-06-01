 حسنية أكادير تتعاقد مع هداف شباب الريف الحسيمي ''أيوب الملوكي'' ﻿
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حسنية أكادير تتعاقد مع هداف شباب الريف الحسيمي ''أيوب الملوكي''

بتاريــخ : 14 يونيو 2018 / 13:32 حسنية أكادير تتعاقد مع هداف شباب الريف الحسيمي أيوب الملوكي | سبور
حسنية أكادير تتعاقد مع هداف شباب الريف الحسيمي ''أيوب الملوكي''
كشفت مصادر جد مطلعة لقناة ''شوف تيفي''، عن تعاقد فريق حسنية أكادير مع مهاجم فريق شباب الريف الحسيمي ''أيوب الملوكي'' لثلاث مواسم كروية.

شوف تيفي:أحمد الهلالي

كشفت مصادر جد مطلعة لقناة ''شوف تيفي''، عن تعاقد فريق حسنية أكادير مع مهاجم فريق شباب الريف الحسيمي ''أيوب الملوكي'' لثلاث مواسم كروية.

وأكدت مصادر ''شوف تيفي''، أن انتقال هداف شباب الريف الحسيمي سابقا جاء من أجل تعزيز الخط الهجومي للفريق، والذي سيعاني من غيابات مهمة خاصة، وأن عددا من العناصر الأساسية والبارزة في الخط الأمامي ستغادر قلعة المدرب ''كاموندي''، وهو ما سيؤثر بشكل كبير على مردود الفريق خلال الموسم المقبل، الشيء الذي جعل إدارة النادي تقرر جلب ''الملوكي'' في صفقة لمدة ثلاث سنوات لتعويض المغادرين.

وتعد صفقة ''أيوب الملوكي'' خامس صفقة للفريق خلال هذا الصيف بعد التعاقد مع كل من ''عبد الحكيم باسين'' و''زهير الشاوش'' و ''نوفل زنان'' و ''إدريس بناني''، فيما غادر الفريق كل من فوزي عبد الغني و بوفتيني وبديع أووك وهناك احتمال مغادرة كريم البركاوي أيضا.

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب أكادير حسنية تتعاقد هداف شباب الريف الحسيمي مهاجم أيوب الملوكي

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