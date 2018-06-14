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عاجل..رؤية هلال شهر شوال والجمعة أول أيام عيد الفطر+صورة

بتاريــخ : 14 يونيو 2018 / 12:35 عاجل..رؤية هلال شهر شوال والجمعة أول أيام عيد الفطر+صورة | مجتمع
عاجل..رؤية هلال شهر شوال والجمعة أول أيام عيد الفطر+صورة
أعلن مركز الفلك الدولي، قبل قليل من يومه الخميس 14 يونيو، رؤية هلال شهر شوال من قمة جبل حفيت في مدينة العين الإماراتية، باستخدام تقنية التصوير الفلكي في وضح النهار.

"شوف تيفي"

أعلن مركز الفلك الدولي، قبل قليل من يومه الخميس 14 يونيو، رؤية هلال شهر شوال من قمة جبل حفيت في مدينة العين الإماراتية، باستخدام تقنية التصوير الفلكي في وضح النهار.

وحسب موقع "سبق" السعودي قال المركز : " تم، قبل قليل، رؤية هلال شهر شوال (عيد الفطر 1439هـ) اليوم الخميس 14 يونيو 2018م في الساعة 13:53 من قمة جبل حفيت في مدينة العين الإماراتية، باستخدام تقنية التصوير الفلكي في وضح النهار".

وأشارت وسائل إعلام عربية، أن أول أيام عيد الفطر بالعديد من الدول الإسلامية ومن بينها المغرب، سيكون هو يوم غد الجمعة 15 يونيو، في انتظار الإعلان الرسمي.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي التصوير الفلكي عين الإماراتية

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