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مثير..الحكومة الروسية تحذر الفتيات من ممارسة الجنس خلال كأس العالم: ''لا نريد أمهات عازبات''

بتاريــخ : 14 يونيو 2018 / 12:05 مثير..الحكومة الروسية تحذر الفتيات من ممارسة الجنس خلال كأس العالم: لا نريد أمهات عازبات | سبور
مثير..الحكومة الروسية تحذر الفتيات من ممارسة الجنس خلال كأس العالم: ''لا نريد أمهات عازبات''
قبل ساعات من انطلاق المونديال، أثارت المستشارة البرلمانية الروسية تامارا باليتنيفا، جدلا واسعا على خلفية نصيحتها المقدمة للروسيات بعدم إقامة علاقات جنسية مع الأجانب خلال كأس العالم، لأن الأمر

''شوف تيفي''

قبل ساعات من انطلاق المونديال، أثارت المستشارة البرلمانية الروسية تامارا باليتنيفا، جدلا واسعا على خلفية نصيحتها المقدمة للروسيات بعدم إقامة علاقات جنسية مع الأجانب خلال كأس العالم، لأن الأمر سينتهي بهن وهن ''أمهات عازبات''.

وحسب وسائل إعلام عربية فإن تصريح المستشارة التي تتولى رئاسة لجنة الأسرة والمرأة والأطفال في البرلمان الروسي، جاء بعدما وصل مئات الآلاف من الأجانب لحضور مباريات كأس العالم، قائلة: ''ستخرج معهم نساء وسيضعن أطفالًا ، أتمنى ألا يفعلن ذلك''.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن المستشارة البالغة من العمر 70 عامًا، ضربت المثل بالألعاب الأولمبية التي نظمتها موسكو سنة 1980، حيث وضعت نساء روسيات أطفالًا بعد إقامة علاقة مع الأجانب، ولاحظت المستشارة أن الأطفال من ''عرق مختلف''، داعية الفتيات الروسيات إلى إنجاب أطفالهن من أبناء بلدهن، حتى لا يجدن أنفسهن أمهات عازبات بعد نهاية كأس العالم.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي كأس العالم المستشارة البرلمانية أطفال

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