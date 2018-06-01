 تدخل بطولي لعناصر الوقاية المدنية بتارودانت لإنقاذ قط يثير إعجاب رواد الفيسبوك''فيديو'' ﻿
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تدخل بطولي لعناصر الوقاية المدنية بتارودانت لإنقاذ قط يثير إعجاب رواد الفيسبوك''فيديو''

بتاريــخ : 14 يونيو 2018 / 11:44 تدخل بطولي لعناصر الوقاية المدنية بتارودانت لإنقاذ قط يثير إعجاب رواد الفيسبوكفيديو | حوادث و حقوق
تدخل بطولي لعناصر الوقاية المدنية بتارودانت لإنقاذ قط يثير إعجاب رواد الفيسبوك''فيديو''
تداول مجموعة من النشطاء الفيسبوكيين صباح اليوم فيديو مثير يوثق لعملية تدخل عناصر الوقاية المدنية بحي ''بلقاس'' بمدينة تارودانت، لإنقاذ قط عالق فوق شرفة إحدى النوافذ على علو مرتفع.

شوف تيفي:تارودانت

تداول مجموعة من النشطاء الفيسبوكيين صباح اليوم فيديو مثير يوثق لعملية تدخل عناصر الوقاية المدنية بحي ''بلقاس'' بمدينة تارودانت، لإنقاذ قط عالق فوق شرفة إحدى النوافذ على علو مرتفع.

وتفاعل آلاف المغاربة مع هذا الفيديو، معبرين عن استحسانهم لهذا التدخل، الذي وصفوه بالبطولي والإنساني من أجل إنقاذ حياة حيوان أليف، ومؤكدين على أن مثل هذه التدخلات لا يمكن أن تقتصر على الإنسان فقط، بل يجب تعميمها على الحيوانات التي تكون حياتها مهددة بالخطر، وذلك لما تختزله في عمقها من دلالات ومعاني إنسانية يمكن تمريرها للأطفال لحثهم على العناية والرفق بالحيوان وفق تعبير الكثير منهم.

وتناسلت مجموعة من التعليقات على هذا الفيديو حيث عبر (محمد) بالقول '' والله إلا صراحة عجبوني هذو بهذا التدخل كان كيحساب ليا ها فأوربا فاش ناس عاطين قيمة للحيوانات ساعة ملي ولينا كنشوفو فالمغرب بحال هوكا راه البلاد بخير وبدأت تتطور..'' ومن جهته عبر (خالد) معلقا '' جميل جدا ما قام به عناصر الوقاية المدنية بإعطائهم فرصة جديد للحياة لهذا القط فالتدخلات يجب أن تعمم على كل من به روح ويتواجد في وضعية صعبة تستدعي التدخل لنعطي دروسا في القيم الإنسانية للناشئة والأطفال..''

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شوف تيفي المغرب تارودانت تدخل بطولي عناصر وقاية مدنية إنقاذ قط عالق يثير إعجاب رواد الفيسبوك

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