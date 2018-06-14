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بتاريــخ : 14 يونيو 2018 / 10:48 عاجل..واتساب يتوقف عن العمل+صورة | نت 2.0
عاجل..واتساب يتوقف عن العمل+صورة
تعطل تطبيق المراسلة الأكثر شيوعا في العالم، واتسآب، لدى العديد من المستخدمين، يومه الخميس 14 يونيو، فجأة ودون سابق إنذار.

"شوف تيفي"

تعطل تطبيق المراسلة الأكثر شيوعا في العالم، واتسآب، لدى العديد من المستخدمين، يومه الخميس 14 يونيو، فجأة ودون سابق إنذار.

وحسب ما كشف عنه موقع قناة "روسيا اليوم" قبل قليل، فقد بدأ الخلل في تمام الساعة السابعة صباحا بتوقيت غرينيتش، حيث ورد 600 بلاغ عن المشكلة، ومن بين المناطق المتضررة بريطانيا وجنوب إفريقيا وماليزيا وأجزاء من الولايات المتحدة.

وأشار الموقع إلى أن عددا من المستخدمين، توجهوا إلى تويتر لطرح المشكلة، حيث قال أحدهم إن "تطبيق واتس آب تعطل على مستوى العالم، إنها بداية النهاية!".

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي الواتساب المستخدمين المشكلة

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