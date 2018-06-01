مرة أخرى...اندلاع أعمال شغب بدوري رمضاني بتيزنيت..وحافلة جمهور إحدى الفرق تتعرض لهجوم خطير ﻿

أقدم مجموعة من المجهولين ليلة أمس على مهاجمة حافلة جمهور فريق قدماء أولاد جرار بعد نهاية إحدى الدوريات الرمضانية بمدينة تيزنيت، ما خلف خسائر مادية جسيمة وحالة من الهلع والخوف في نفوس ركاب الحافلة.

شوف تيفي:تيزنيت

أقدم مجموعة من المجهولين ليلة أمس على مهاجمة حافلة جمهور فريق قدماء أولاد جرار بعد نهاية إحدى الدوريات الرمضانية بمدينة تيزنيت، ما خلف خسائر مادية جسيمة وحالة من الهلع والخوف في نفوس ركاب الحافلة.

وحسب مصادر "شوف تيفي"، فحيثيات الحادثة تعود إلى حوالي الساعة الواحدة صباحا فور انتهاء فعاليات الدوري الرمضاني، حيث قام عدد من المجهولين بالتربص بحافلة تقل جمهور قدماء فريق أولاد جرار، وهجموا عليها بالحجارة، ما أدى لتهشيم واجهتها الأمامية، وتكسير مجمل نوافذها، وخلق حالة من الذعر والفزع في صفوف ركابها.

وأضافت ذات المصادر، أن هذا الحادث يأتي بعد نهاية دوري رمضاني احتضنه ملعب "بين النخيل" بتيزنيت، وآلت نتيجة مقابلته النهائية لفائدة قدماء رواد النهضة بالضربات الترجيحية، فيما احتل قدماء أولاد جرار المركز الثاني.

هذا، ومباشرة بعد علمها بالحادث فتحت المصالح الأمنية تحقيقا دقيقا حول حيثيات وملابسات الواقعة من أجل تحديد هوية الفاعلين لتقديمهم للعدالة، خاصة وأن الحادث يعد هو الثاني من نوعه في غضون أسبوع فقط، إذ سبق وأن اندلعت أعمال شغب الأسبوع الماضي بنفس الدوري الرمضاني، وتحولت أرجاء الملعب لساحة قتال وحرب وتراشق بالحجارة؛ وأسفرت عن سقوط عدد من الضحايا، الذين أصيبوا بجروح متفاوتة الخطورة.