يا ربي السلامة..شاب شرمل وجه صاحبتو بعدما قررت الانفصال عنه ضواحي مراكش ﻿

اهتز دوار تاوريرت بجماعة أوريكة ضواحي مدينة مراكش، بداية الأسبوع الجاري على وقع جريمة بشعة، بطلها شاب، أقدم على شرملة عشيقته احتجاجا على قرارها الانفصال عنه بشكل نهائي.

"شوف تيفي"

اهتز دوار تاوريرت بجماعة أوريكة ضواحي مدينة مراكش، بداية الأسبوع الجاري على وقع جريمة بشعة، بطلها شاب، أقدم على شرملة عشيقته احتجاجا على قرارها الانفصال عنه بشكل نهائي.

وحسب مصادر محلية فإن الأمر يتعلق بشاب في عقده الثالث، اعترض سبيل عشقيته، ليوجه لها طعنة على مستوى الوجه بواسطة سلاح أبيض، قبل أن تتمكن مصالح الدرك الملكي من اعتقاله، بينما تم نقل الضحية إلى مستشفى محمد السادس بمراكش لتلقي الإسعافات الضرورية.

وأكدت المصادر ذاتها أن الشاب الموقوف، وبعد التحقيق معه، تم وضعه تحت تدابير الحراسة النظرية بإشراف من النيابة العامة.