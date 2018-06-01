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دراسة مثيرة..الإنسان يزداد غباء

بتاريــخ : 14 يونيو 2018 / 09:52 دراسة مثيرة..الإنسان يزداد غباء | مجتمع
دراسة مثيرة..الإنسان يزداد غباء
كشف علماء من مركز الأبحاث الاقتصادية راغنار فريش في النرويج حدوث انخفاض في ذكاء البشر في العقود القليلة الماضية، بعد إجرائهم لدراسة علمية على أساس اختبارات مستوى الذكاء التي أجريت للنرويجيين

"شوف تيفي"

كشف علماء من مركز الأبحاث الاقتصادية راغنار فريش في النرويج حدوث انخفاض في ذكاء البشر في العقود القليلة الماضية، بعد إجرائهم لدراسة علمية على أساس اختبارات مستوى الذكاء التي أجريت للنرويجيين المتقدمين إلى الخدمة العسكرية.

وحسب موقع قناة "روسيا اليوم" فقد حصل الباحثون على 730 ألفا من بيانات الاختبارات من عام 1970 حتى عام 2009 ، ونشرت الأكاديمية الوطنية للعلوم في النرويج نتائج التحليل ووصف القائمون على الدراسة بيرنت براتسبيرغ وأولي روجبيرغ نتائج العمل وقدموا تفسيرات محتملة لما يحدث.

وكما أظهرت دراسات سابقة، يضيف الموقع الروسي أن الناس أصبحوا "أكثر ذكاء" في النصف الأول من القرن الماضي وسميت الزيادة في مستوى الذكاء "IQ" بتأثير فلين، وفسر الباحثون أسباب هذه التسمية بتحسن الظروف المعيشية للبشر وجودة التغذية والتعليم والطب.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي روسيا اليوم الباحثون الخدمة العسكرية

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