طقس حار جدا يصل لـ 40 درجة بهذه المناطق بالمغرب اليوم الخميس ﻿

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، بالنسبة لليوم الخميس، أن يظل الطقس حارا نسبيا بالجنوب الشرقي وبأقصى جنوب البلاد، فضلا عن تمركز سحب غير مستقرة مصحوية بأمطار أو زخات مطرية رعدية بالأطلسين

"شوف تيفي"

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، بالنسبة لليوم الخميس، أن يظل الطقس حارا نسبيا بالجنوب الشرقي وبأقصى جنوب البلاد، فضلا عن تمركز سحب غير مستقرة مصحوية بأمطار أو زخات مطرية رعدية بالأطلسين الكبير والمتوسط.

ويرتقب خلال الليل، تشكل سحب منخفضة كثيفة نوعا ما، حيث يحتمل أن تكون مرفوقة بكتل ضبابية فوق السواحل الشمالية.

كما يتوقع ظهور سحب منخفضة كثيفة مصحوبة بأمطار جد خفيفة محليا بالسواحل الوسطى، فيما ستكون الأجواء مستقرة عموما بباقي الأرجاء.

أما الرياح، فستهب شمالية، معتدلة إلى قوية نوعا ما، بالأقاليم الجنوبية وبالسواحل الوسطى، غير أنها ستهب ضعيفة إلى معتدلة من القطاع الشمالي عموما بباقي المناطق.

وبالنسبة لدرجة الحرارة الدنيا، فستتراوح مابين 9 و12 درجة بالمرتفعات، وما بين 21 و27 درجة بالأقاليم الجنوبية والسفوح الجنوبية الشرقية، وستكون ما بين 13 و19 درجة بباقي الأرجاء.

وستتراوح درجات الحرارة العليا، ما بين 16 و21 درجة بالمرتفعات، وما بين 28 و34 درجة بالمناطق الواقعة غرب الأطلس والمنطقة الشرقية والريف ومنطقة طنجة، وما بين 22 و25 درجة بالقرب من السواحل، وسوف تكون ما بين 35 و40 درجة بالأقاليم الجنوبية وبالسفوح الجنوبية الشرقية.

أما بالنسبة للبحر، فسيكون هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان بالبوغاز، وقليل الهيجان ما بين طنجة والمهدية، وهائج إلى قوي الهيجان ما بين رأس سيم وسيدي إفني، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل.