 فيديو مثير وصادم..بعد واقعة الملثمين بجمعة سحيم: متزوجة حصلوها كتمارس الجنس مع عشيقها نهار رمضان بكتامة ﻿
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فيديو مثير وصادم..بعد واقعة الملثمين بجمعة سحيم: متزوجة حصلوها كتمارس الجنس مع عشيقها نهار رمضان بكتامة | حوادث و حقوق

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فيديو مثير وصادم..بعد واقعة الملثمين بجمعة سحيم: متزوجة حصلوها كتمارس الجنس مع عشيقها نهار رمضان بكتامة

بتاريــخ : 14 يونيو 2018 / 04:11 فيديو مثير وصادم..بعد واقعة الملثمين بجمعة سحيم: متزوجة حصلوها كتمارس الجنس مع عشيقها نهار رمضان بكتامة | حوادث و حقوق
فيديو مثير وصادم..بعد واقعة الملثمين بجمعة سحيم: متزوجة حصلوها كتمارس الجنس مع عشيقها نهار رمضان بكتامة
تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي في الساعات الأولى من يومه الخميس 14 يونيو، مقطع فيديو يوثق للحظة إيقاف شاب وعشيقته تم ضبطهما في حالة تلبس بالخيانة الزوجية والفساد نهار رمضان.

''شوف تيفي''

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي في الساعات الأولى من يومه الخميس 14 يونيو، مقطع فيديو يوثق للحظة إيقاف شاب وعشيقته تم ضبطهما في حالة تلبس بالخيانة الزوجية والفساد نهار رمضان.

وحسب ناشري الفيديو فقد تم ضبط شاب وشابة متلبسين بالخيانة الزوجية وممارسة الرذيلة نهار رمضان بدوار وحشياة دائرة كتامة اقليم الحسيمة، ويتعلق بزوجة تبلغ من العمر 24 سنة أم لثلاثة أطفال ضبطت متلبسة بالخيانة الزوجية رفقة شاب ينحدر من دوار اتوت ليتم ابلاغ السلطات المحلية والدرك الملكي.

وأكد ناشرو الفيديو أن الموقوفين تم نقلهما إلى مركز الدرك الملكي، حيث عبرت الساكنة عن غضبها الشديد من تصرف المتزوجة وعشيقها نهار رمضان.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي رمضان كتامة الساكنة الزوجة

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