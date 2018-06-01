عاجل..بعد الاستماع للشهود: هذا ما تقرر بخصوص أشغال محاكمة بوعشرين ﻿

قرر القاضي بوشعيب فريح المكلف بالبث في ملف توفيق بوعشرين، قبل قليل من يومه الخميس 14 يونيو، تأجيل أشغال محاكمة مدير جريدة أخبار اليوم المتابع بتهم خطيرة، إلى يوم الاثنين 18 يونيو الجاري من أجل مواصلة

''شوف تيفي''

قرر القاضي بوشعيب فريح المكلف بالبث في ملف توفيق بوعشرين، قبل قليل من يومه الخميس 14 يونيو، تأجيل أشغال محاكمة مدير جريدة أخبار اليوم المتابع بتهم خطيرة، إلى يوم الاثنين 18 يونيو الجاري من أجل مواصلة الاستماع للشهود.

وأكد مصدر مطلع ل ''شوف تيفي'' أن أشغال الجلسة، جرت في أجواء عادية عكس الجلسات الماضية، حيث تم الاستماع للشهود بخصوص الأجهزة التي عثر عليها داخل مكتب توفيق بوعشرين بمقر جريدة أخبار اليوم بالبيضاء، مشيرا إلى أن هيئة الدفاع عن الطرف المدني طالبت قبل قرار التأجيل بإجراء الخبرة التقنية على الفيديوهات التي توثق للاعتداءات الجنسية التي تعرضت لها المشتكيات.

تجدر الإشارة إلى أن أشغال جلسة اليوم، عرفت حضور أمال الهواري المصرحة في ملف توفيق بوعشرين إلى استئنافية البيضاء، وهو ما أثار استغراب ودهشة المتواجدين ببهو المحكمة.