بعد أشهر من تداول صورها والبحث عن صاحبها: الملاكم أبو زعيتر يقود سيارة ''البوغاتي'' اللي كيبلغ سعرها مليارين+فيديو ﻿

بعد أشهر من إثارتها لضجة واسعة بالمغرب، عقب التقاط صور لها بمطار محمد الخامس بالرباط، تناقلت مجموعة من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، ليلة الأربعاء الخميس، مقطع فيديو، ظهر فيه كما يروج الملاكم

''شوف تيفي''

بعد أشهر من إثارتها لضجة واسعة بالمغرب، عقب التقاط صور لها بمطار محمد الخامس بالرباط، تناقلت مجموعة من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، ليلة الأربعاء الخميس، مقطع فيديو، ظهر فيه كما يروج الملاكم ''أبو زعيتر'' وهو يقود سيارة ''بوغاتي شيرون'' الشبيهة بالسيارة التي تم تداول صورها.

وتفاعل آلاف النشطاء مع هذا الفيديو، حيث تساءل الجميع إن كانت السيارة التي يقودها ''أبو زعيتر'' بشوارع الرباط، هي نفس السيارة التي أثارت ضجة واسعة قبل مدة، مؤكدين على أن الشبه بينهما واضح جدا من حيث اللون والشكل و''الموديل''.

تجدر الإشارة إلى أن العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، تناقلت بداية السنة الجارية، صورا لسيارة ''البوغاتي'' الباهضة الثمن والتي تبلغ قيمتها أكثر من مليارين و470 مليون سنتيم، عقب وصولها لمطار محمد الخامس بالبيضاء، حيث حاول الجميع الكشف عن هوية صاحبها، وظهرت العديد من المعطيات المتضاربة بخصوصها، بين مؤكد على أنها في ملكية خليجي، وبين قائل إنها تعود في ملكية مغربي ينحدر من الفقيه بنصالح يقيم بالديار الإيطالية.