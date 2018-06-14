بعد تصويت الكويت ضد الملف المغربي: هاشتاغ من الشعب الكويتي للاعتذار من المغرب ﻿

بعد ساعات من تصويت الكويت والعديد من الدول العربية ضد الملف المغربي الخاص باحتضان مونديال 2026، أطلق الشعب الكويتي ''هاشتاغ'' على موقع ''تويتر'' يهدف إلى تقديم الاعتذار للمغرب والمغاربة.

"شوف تيفي"

بعد ساعات من تصويت الكويت والعديد من الدول العربية ضد الملف المغربي الخاص باحتضان مونديال 2026، أطلق الشعب الكويتي "هاشتاغ" على موقع "تويتر" يهدف إلى تقديم الاعتذار للمغرب والمغاربة.

وعبر كويتيون في تفاعلهم مع "الهاشتاغ" عن استنكارهم الشديد ورفضهم للموقف المتخذ من طرف الاتحاد الكروي الكويتي، مقدمين عبارات الاعتذار للمغاربة الذين تلقوا الصفعة من أشقائهم العرب.

تجدر الإشارة إلى أن النشطاء المغاربة، نشروا آلاف التدوينات والتعليقات والفيديوهات، التي استنكروا من خلالها الموقف السعودي الذي ساهم بشكل كبير في جعل بعض الدول الأسيوية تصوت لصالح الملف الأمريكي.