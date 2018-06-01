عاجل..هذا ما كشف عنه أحد الشهود بخصوص الأجهزة المضبوطة داخل مكتب بوعشرين ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن الشاهد ''م.ل'' في ملف توفيق بوعشرين والذي يعمل كتقني بموقع المتهم، أكد للقاضي بوشعيب فريح، خلال أشغال الجلسة، عدم مشاهدته للأجهزة التي تم حجزها داخل مكتب مدير جريدة

''شوف تيفي''

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن الشاهد ''م.ل'' في ملف توفيق بوعشرين والذي يعمل كتقني بموقع المتهم، أكد للقاضي بوشعيب فريح، خلال أشغال الجلسة، عدم مشاهدته للأجهزة التي تم حجزها داخل مكتب مدير جريدة أخبار اليوم.

وأوضح المصدر ذاته أن الشاهد نفى للقاضي خلال الجلسة المنعقدة في هذه اللحظات، علمه بوجود الأجهزة التي عرضتها عليه الهيئة القضائية، والتي تم حجزها من طرف المصالح الأمنية بداخل مكتب المتهم، مشددا على أن المؤسسة التي يعمل بها لم يسبق لها اقتناء هذه الأجهزة.

تجدر الإشارة إلى عناصر الأمن وخلال عملية إيقاف بوعشرين، حجزت بمكتبه بمقر جريدة أخبار اليوم بالبيضاء، مجموعة من الأجهزة من بينها كاميرا وقرص صلب خارجي يحتوي على الفيديوهات الجنسية التي يُتهم توفيق بوعشرين بتصويرها.