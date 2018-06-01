عاجل..فيديو مباشر: مشعوذة حصلوها في هذه اللحظات كدير السحر والشعوذة بالمصلى ديال عيد الفطر بفاس..شوفو شنو واقع ﻿

يبث الراقي ''طارق أبو رياحة الفاسي'' في هذه اللحظات من ليلة الأربعاء-الخميس، فيديو مباشر على صفحته الرسمية بالفيسبوك، يوثق للحظة ضبط ساكنة حي المصلى بفاس وبالتحديد بالمكان المخصص لصلاة عيد الفطر،

''شوف تيفي''

يبث الراقي ''طارق أبو رياحة الفاسي'' في هذه اللحظات من ليلة الأربعاء-الخميس، فيديو مباشر على صفحته الرسمية بالفيسبوك، يوثق للحظة ضبط ساكنة حي المصلى بفاس وبالتحديد بالمكان المخصص لصلاة عيد الفطر، لمشعوذة وهي تقوم بدفن سحر به طلاسم تهدف إلى أذية أفراد أسرة.

ويظهر الفيديو تجمع العشرات من المواطنين حول الراقي المذكور الذي عبر عن أسفه من قيام بعض ضعاف النفوس بأعمال سحر وشعوذة خلال شهر رمضان، قبل أن يقرر قراءة القرآن على طفلين، عثرا على ''السحر'' المدفون.

وتفاعل العشرات مع الفيديو، حيث عبر الجميع عن صدمتهم وغضبهم الشديد بسبب قيام البعض بأعمال السحر والشعوذة، خاصة بعد ليلة القدر.