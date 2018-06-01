الشركة الوطنية للاذاعة والتلفزة تبث 22مباراة من نهائيات كأس العالم ﻿

كشفت الشركة الوطنية للاذاعة والتلفزة، قبل قليل، أنها ستنقل 22 مباراة من مباريات كأس العالم لكرة القدم روسيا 2018 .

'' شوف سبور''

كشفت الشركة الوطنية للاذاعة والتلفزة، قبل قليل، أنها ستنقل 22 مباراة من مباريات كأس العالم لكرة القدم روسيا 2018 .

وذكرت الشركة الوطنية في صفحتها الرسمية فيسبوك، أنه نظرا لمطالب الجماهير المغربية، فقد تمكنت من الحصول على حقوق نقل 22 مباراة من مباريات كأس العالم لكرة القدم روسيا 2018، وذلك بعد توصلها إلى اتفاق مع مجموعة beIN الإعلامية، بصفتها المالك الحصري لحقوق البطولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

يذكر أن هيرفي رونار سيعقد ندوة صحفية يوم غد الخميس بملعب سان بيتيرسبونغ للحديث عن تفاصيل استعداداته لمباراته الأولى أمام منتخب إيران.