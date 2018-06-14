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خرافة شعب

شركة ''ليوني'' تنفي وفاة عامل داخل فرعها بعين السبع بالبيضاء

بتاريــخ : 14 يونيو 2018 / 01:25 شركة ليوني تنفي وفاة عامل داخل فرعها بعين السبع بالبيضاء | حوادث و حقوق
شركة ''ليوني'' تنفي وفاة عامل داخل فرعها بعين السبع بالبيضاء
في توضيح لمقال سبق و نشرته ''شوف تيفي'' بداية شهر رمضان، كشفت شركة ''ليوني'' الخاصة بصناعة الأسلاك الكهربائية،معطيات جديدة نفت من خلالها وفاة أي عامل داخل مصنعها بمدينة الدارالبيضاء.

''شوف تيفي''

في توضيح لمقال سبق و نشرته ''شوف تيفي'' بداية شهر رمضان، كشفت شركة ''ليوني'' الخاصة بصناعة الأسلاك الكهربائية،معطيات جديدة نفت من خلالها وفاة أي عامل داخل مصنعها بمدينة الدارالبيضاء.

و قالت الشركة في ذات البيان، إنها لم تسجل أي وفاة داخل فرع الشركة بعين السبع بالبيضاء بتاريخ 19 ماي 2018، بسبب الإجهاد وضغوط العمل.

وأكدت الشركة أن ظروف عمل موظفيها في جميع مواقعها تتم وفق الأنظمة المغربية والمعايير الدولية المسجلة تحت رقم 2007-18001 OHASورقم IATF 16949والتي هي جزء من قانون العمل والسلامة والنظافة بالشركة .

 

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