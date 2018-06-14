فهم تسطا..الكويت دارت أغنية دعمات المنتخب المغربي وصوتات ضد الملف المغربي بمونديال 2026+فيديو ﻿

نشـرت صفحـات على موقع التواصل الاجتماعي ''تويـتر'' مقطـع فيديو، خاص بأغنيـة داعمة للمنتخـب المغربـي لكرة القــدم خلال مشاركتـه بمونديال روسيـا، وهي من انتاج التلفزيون الكويتـي الرسمـي.

''شوف تيفي''

نشـرت صفحـات على موقع التواصل الاجتماعي ''تويـتر'' مقطـع فيديو، خاص بأغنيـة داعمة للمنتخـب المغربـي لكرة القــدم خلال مشاركتـه بمونديال روسيـا، وهي من انتاج التلفزيون الكويتـي الرسمـي.

وتفاعل نشطاء من خلال العشرات من التعليقات على هذا الفيديو، حيث عبر الجميع عن استغرابهم الشديد من انتاج التلفزيون الكويتي الرسمي لأغنية مشجعة لأسود الأطلس، والتصويت في نفس الوقت ضد الملف المغربي خلال منافسته للملف الأمريكي المشترك لتنظيم مونديال 2026.

جدير بالذكر أن الكويت والسعودية، والأردن، والإمارات، ولبنان، بالإضافة إلى البحرين، صوتوا لصالح الملف الثلاثي المشترك، وهو ما شكل مفاجأة لجميع متتبعي الشأن الكروي بالعالم العربي.