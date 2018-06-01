عاجل..أمال الهواري المصرحة في ملف توفيق بوعشرين دخلات طول وعرض فحزب العدالة والتنمية فجلسة بوعشرين ﻿

وجهت ''أمال الهواري'' المصرحة في ملف توفيق بوعشرين، قبل قليل من يومه الأربعاء 13 يونيو 2018، انتقاذات لاذعة لحزب العدالة والتنمية لأنه لم يتدخل للدفاع عنها.

''شوف تيفي''

وجهت ''أمال الهواري'' المصرحة في ملف توفيق بوعشرين، قبل قليل من يومه الأربعاء 13 يونيو 2018، انتقاذات لاذعة لحزب العدالة والتنمية لأنه لم يتدخل للدفاع عنها.

وأكد مصدر مطلع لـ ''شوف تيفي''، أن أمال الهواري وبعد وصولها إلى استئنافية البيضاء رفقة المحامي إسحاق شارية، اتهمت في تصريحات أدلت بها لوسائل الإعلام حزب العدالة والتنمية بالسكوت في قضيتها.

تجدر الإشارة إلى أن أمال الهواري، حضرت إلى محكمة الاستنئاف بالبيضاء، بشكل مفاجئ وهو ما أثار استغراب جميع الحاضرين لأشغال محاكمة توفيق بوعشرين.