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خرافة شعب

عاجل..بعد إطلاق سراحها: أمال الهواري المصرحة بملف توفيق بوعشرين تحل باستئنافية البيضاء

بتاريــخ : 14 يونيو 2018 / 00:46 عاجل..بعد إطلاق سراحها: أمال الهواري المصرحة بملف توفيق بوعشرين تحل باستئنافية البيضاء | بوليتيك
عاجل..بعد إطلاق سراحها: أمال الهواري المصرحة بملف توفيق بوعشرين تحل باستئنافية البيضاء
أكد مصدر مطلع لـ ''شوف تيفي'' أن ''أمال الهواري'' المصرحة في ملف توفيق بوعشرين، حلت قبل قليل من يومه الأربعاء 13 يونيو، باستئنافية البيضاء، لحضور أشغال جلسة محاكمة مدير جريدة أخبار اليوم.

''شوف تيفي''

أكد مصدر مطلع لـ ''شوف تيفي'' أن ''أمال الهواري'' المصرحة في ملف توفيق بوعشرين، حلت قبل قليل من يومه الأربعاء 13 يونيو، باستئنافية البيضاء، لحضور أشغال جلسة محاكمة مدير جريدة أخبار اليوم.

وأوضح المصدر ذاته أن المصرحة ''أمال الهواري''، حلت رفقة المحامي إسحاق شارية، مشيرا إلى أن جميع المتواجدين ببهو المحكمة، تفاجؤوا لحضورها، وحاولوا تخمين الأسباب التي دفعت بها إلى الحضور.

وأشار ذات المصدر إلى أن النقيب محمد زيان وبعد نصف ساعة من انطلاق أشغال الجلسة، غادر القاعة رقم 7 التي تشهد أطوار الجلسة للقاء أمال الهواري والمحامي إسحاق شارية.

تجدر الإشارة إلى أن المصالح الأمنية، أفرجت عن أمال الهواري يوم الجمعة 8 يونيو، عقب وضعها تحت تدابير الحراسة النظرية بالعاصمة الرباط، على خلفية العثور عليها مختبئة بصندوق سيارة مركونة بمرآب أرضي بمنزل النقيب محمد زيان.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي أمال الهواري المحكمة المحامي إسحاق شارية

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