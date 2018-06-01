عاجل..المشتكية في ملف توفيق بوعشرين وداد ملحاف تطالب باعتقال المصرحة أمال الهواري وها علاش ﻿

في جديد أشغال محاكمة توفيق بوعشرين والتي تجرى أطوارها في هذه اللحظات باستئنافية البيضاء، علمت ''شوف تيفي'' من مصادر مطلعة أن المشتكية ''وداد ملحاف''، طالبت باعتقال المصرحة ''أمال الهواري'' لأنها حاولت

''شوف تيفي''

في جديد أشغال محاكمة توفيق بوعشرين والتي تجرى أطوارها في هذه اللحظات باستئنافية البيضاء، علمت ''شوف تيفي'' من مصادر مطلعة أن المشتكية ''وداد ملحاف''، طالبت باعتقال المصرحة ''أمال الهواري'' لأنها حاولت التأثير عليها للتراجع عن شكايتها.

وأضاف المصدر ذاته أن المشتكية ''وداد ملحاف''، ألحت خلال تصريحاتها بجلسة اليوم، على إحضار المصرحة في الملف ''أمال الهواري'' لمواجهتها بمحادثات جرت بينهما حول الموضوع، داعية المحكمة إلى إيقاف الهواري والتحقيق معها في هذه الواقعة.

تجدر الإشارة إلى أن أمال الهواري، حضرت إلى محكمة الاستنئاف بالبيضاء، بشكل مفاجئ رفقة المحامي إسحاق شارية، وهو ما أثار دهشة واستغراب جميع الحاضرين لأشغال محاكمة توفيق بوعشرين.