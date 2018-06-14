بالصور.. وبطريقة ساخرة: المغاربة والعرب يتذكرون أهل ''قريش'' بعد تصويت السعودية للملف الأمريكي المشترك ﻿

''غدا سنشجع روسيا ضد أهل قريش السعودية ..وإيلا كانوا أهل قريش رجال يشجعو إيران ضد المغرب''، هذه كانت من بين المئات من التعليقات الساخرة من السعودية، والتي نشرها نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي،

''شوف تيفي''

''غدا سنشجع روسيا ضد أهل قريش السعودية ..وإيلا كانوا أهل قريش رجال يشجعو إيران ضد المغرب''، هذه كانت من بين المئات من التعليقات الساخرة من السعودية، والتي نشرها نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، للتعبير عن رفضهم لقرار هذه الدولة العربية التصويت لصالح الملف الأمريكي المشترك لاحتضان مونديال2026.

وانتهز نشطاء الفيسبوك الفرصة للتذكير ببعض التفاصيل الخاصة بـأهل ''قريش'' والذين حاربوا الرسول ''صلى الله عليه وسلم '' في عصر الجاهلية، وحاولوا نصب المكائد له من خلال جمع مجموعة من القبائل، مؤكدين أن ''أهل قريش''، ما زالوا يتواجدون بالسعودية، والدليل موقفهم المثير والصادم تجاه الملف المغربي.

وعلاقة بالموضوع، فقد أكد نشطاء عزمهم عن تشجيع جميع المنتخبات التي ستواجه المنتخب السعودي بالدور الأول من مونديال روسيا، متمنين أن يقصى في الدور الأول، ويخرج بهزيمة مذلة شبيهة بهزيمته أمام المنتخب الألماني بثمانية أهداف خلال مونديال كوريا واليابان.