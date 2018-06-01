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عاجل..انطلاق أشغال جلسة محاكمة توفيق بوعشرين..والقضية فيها مفاجأة

بتاريــخ : 13 يونيو 2018 / 23:43 عاجل..انطلاق أشغال جلسة محاكمة توفيق بوعشرين..والقضية فيها مفاجأة | بوليتيك
عاجل..انطلاق أشغال جلسة محاكمة توفيق بوعشرين..والقضية فيها مفاجأة
المغرب؛شوف تيفي؛ المحاكمة؛ بوعشرين؛ الجلسة؛ الاتجار بالبشر؛ القاعة

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" من مصدر مطلع أن القاضي بوشعيب فريح، المكلف بالبث في ملف توفيق بوعشرين، أعطى قبل قليل من يومه الأربعاء 13 يونيو، انطلاق أشغال جلسة محاكمة مدير جريدة أخبار اليوم المتابع بتهم جد خطيرة من بينها الاغتصاب والتحرش الجنسي والاتجار بالبشر.

وأكد المصدر ذاته أن المحامين الذين أعلنوا خلال الجلسة الماضية سحب إنابتهم عن بوعشرين، حضروا إلى محكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء، لكنهم فضلوا البقاء ببهو المحكمة، مشيرا إلى أن المحامي الوحيد الذي يتواجد داخل القاعة للدفاع عن بوعشرين هو النقيب محمد زيان.

وأبرز المصدر ذاته أن أشغال الجلسة، تعرف حضور شاهدين من بينهما مسؤول بموقع تعود ملكيته للمتهم توفيق بوعشرين، مشيرا إلى أن جميع الحاضرين، يترقبون وقوع مفاجأة خلال جلسة اليوم.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي المحاكمة بوعشرين الجلسة الاتجار بالبشر القاعة

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