 مثير وبالفيديو..الشرطة الروسية تنقل السعودي تركي آل الشيخ بواسطة سيارة ديال البوليس بعدما حاصراتو جماهير مغربية ومصرية ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

هنيئا للسعودية بغدرها للمغاربة وانتصارها للملف الأمريكي الكاسح للفوز بتنظيم المونديال | بوليتيك

هنيئا للسعودية بغدرها للمغاربة وانتصارها للملف الأمريكي الكاسح للفوز بتنظيم المونديال

بالصور.. وبطريقة ساخرة: المغاربة والعرب يتذكرون أهل قريش بعد تصويت السعودية للملف الأمريكي المشترك | مجتمع

بالصور.. وبطريقة ساخرة: المغاربة والعرب يتذكرون أهل ''قريش'' بعد تصويت السعودية للملف الأمريكي

عاجل..انطلاق أشغال جلسة محاكمة توفيق بوعشرين..والقضية فيها مفاجأة | بوليتيك

عاجل..انطلاق أشغال جلسة محاكمة توفيق بوعشرين..والقضية فيها مفاجأة

شاهد بالفيديو .. الشعار الجديد للجماهير المغربية بروسيا | بووز

شاهد بالفيديو .. الشعار الجديد للجماهير المغربية بروسيا

سار للمغاربة..قنوات مغربية تعلن نقلها لمباراة المنتخب المغربي ضد إيران | مجتمع

سار للمغاربة..قنوات مغربية تعلن نقلها لمباراة المنتخب المغربي ضد إيران

مثير وبالفيديو..الشرطة الروسية تنقل السعودي تركي آل الشيخ بواسطة سيارة ديال البوليس بعدما حاصراتو جماهير مغربية ومصرية | دولي

مثير وبالفيديو..الشرطة الروسية تنقل السعودي تركي آل الشيخ بواسطة سيارة ديال البوليس بعدما

فيديو .. رئيس الاتحاد الأمريكي يشكر الملك السعودي وولي العهد على دعم ملف أمريكا 2026 | بووز

فيديو .. رئيس الاتحاد الأمريكي يشكر الملك السعودي وولي العهد على دعم ملف أمريكا 2026

فيديو .. الدولي الهولندي ويسلي شنايدر يتمنى حظ موفق للمنتخب الوطني في المونديال | بووز

فيديو .. الدولي الهولندي ويسلي شنايدر يتمنى حظ موفق للمنتخب الوطني في المونديال

دول إسلامية من بينها المغرب أعلنت رسميا تحري هلال شهر شوال للحسم في موعد عيد الفطر | مجتمع

دول إسلامية من بينها المغرب أعلنت رسميا تحري هلال شهر شوال للحسم في موعد عيد الفطر

خرافة شعب

مثير وبالفيديو..الشرطة الروسية تنقل السعودي تركي آل الشيخ بواسطة سيارة ديال البوليس بعدما حاصراتو جماهير مغربية ومصرية

بتاريــخ : 13 يونيو 2018 / 23:07 مثير وبالفيديو..الشرطة الروسية تنقل السعودي تركي آل الشيخ بواسطة سيارة ديال البوليس بعدما حاصراتو جماهير مغربية ومصرية | دولي
مثير وبالفيديو..الشرطة الروسية تنقل السعودي تركي آل الشيخ بواسطة سيارة ديال البوليس بعدما حاصراتو جماهير مغربية ومصرية
نشر تركي آل الشيخ الرجل الأول في الكرة السعودية، قبل قليل من يومه الأربعاء 13 يونيو ، عبر صفحته الرسمية بالفيسبوك، مقطع فيديو، يظهر لحظة إخراج الشرطة الروسية له من ساحة بالعاصمة موسكو، بعد محاصرته

''شوف تيفي''

نشر تركي آل الشيخ الرجل الأول في الكرة السعودية، قبل قليل من يومه الأربعاء 13 يونيو ، عبر صفحته الرسمية بالفيسبوك، مقطع فيديو، يظهر لحظة إخراج الشرطة الروسية له من ساحة بالعاصمة موسكو، بعد محاصرته من طرف جماهير مغربية ومصرية، عبرت عن غضبها الشديد من تصويته على الملف الأمريكي الثلاثي لاحتضان مونديال 2026.

ويظهر الفيديو الذي التقطت فصوله كاميرا قناة ''العربية'' السعودية، لحظة نقل تركي آل الشيخ بواسطة سيارة الشرطة، لكنها تجنبت بث لقطات تشير إلى لحظة محاصرته من جماهر مغربية ومصرية غاضبة، بسبب مواقفه الداعمة للدول المعادية للامة العربية.

وتفاعل متتبعو صفحة ''آل الشيخ'' مع هذا الفيديو، حيث علق آلاف النشطاء، وكتب أحدهم '' يوم الخميس القادم ستكون المباراة الافتتاحية في كأس العالم بين روسيا والسعودية .. لذلك يجب أن نترك السياسة والمشاكل جانبا .. ونقف مع إخوتنا ونشجع المنتخب الروسي الشقيق''.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي الشرطة مصرية مغربية تركي آل الشيخ

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

سجن ابنة الداعية القرضاوي وزوجها بتهمة تمويل الإرهاب | دولي

سجن ابنة الداعية القرضاوي وزوجها بتهمة تمويل الإرهاب

بعد تهديداته للدول: هذا ماقاله الرئيس الأمريكي ترامب بخصوص فوز الملف الأمريكي بشرف تنظيم مونديال 2026 | دولي

بعد تهديداته للدول: هذا ماقاله الرئيس الأمريكي ترامب بخصوص فوز الملف الأمريكي بشرف تنظيم مونديال 2026

هذا ماقاله رئيس الاتحاد الفلسطيني عن تصويته للمغرب | دولي

هذا ماقاله رئيس الاتحاد الفلسطيني عن تصويته للمغرب

بعد عمرو خالد وإشهار الدجاج يدخلك للجنة..ممثلة مصرية تثير ضجة..وها شنو قالت على الرسول | دولي

بعد عمرو خالد وإشهار ''الدجاج يدخلك للجنة''..ممثلة مصرية تثير ضجة..وها شنو قالت على الرسول

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

ترمضينة خايبة..عندو سيارة فاخرة تحرش بيها و هي راكبة فالطاكسي فرمضان وهاشنو وقع منين شافو راجلها | ترمضينة
منذ 17 دقيقة

ترمضينة خايبة..عندو سيارة فاخرة تحرش بيها و هي راكبة فالطاكسي فرمضان وهاشنو وقع منين شافو راجلها

حصــري و بالفيديو..المرنيسي يستقيل من المغرب الفاسي وهذه كواليس تنصيب مروان بناني رئيسا جديدا للمــاص+ تصريحات | بــووز

حصــري و بالفيديو..المرنيسي يستقيل من المغرب الفاسي وهذه كواليس تنصيب مروان بناني رئيسا جديدا للمــاص+ تصريحات

صحفي مغرب ينفجر على الدول التي خانت الملف المغربي وصوتت لصالح أمريكا..ناقصاكم فحولة | قنوات أخرى

صحفي مغرب ينفجر على الدول التي خانت الملف المغربي وصوتت لصالح أمريكا..ناقصاكم فحولة

فطــور مع ولاد الشعب..شاب مغربي يبحث عن لقمة عيش من ورززات إلى الدارالبيضاء..كنخدم سيرور وعائلتي جراو عليا و طفاو عليا التيليفون حيث خواتاتي كايخرجو يفسدو | فطور مع ولاد الشعب

فطــور مع ولاد الشعب..شاب مغربي يبحث عن لقمة عيش من ورززات إلى الدارالبيضاء..كنخدم سيرور وعائلتي جراو عليا و طفاو عليا التيليفون حيث خواتاتي كايخرجو يفسدو

﻿

آخر المستجدات

هنيئا للسعودية بغدرها للمغاربة وانتصارها للملف الأمريكي الكاسح للفوز بتنظيم المونديال | بوليتيك
منذ 12 دقيقة

هنيئا للسعودية بغدرها للمغاربة وانتصارها للملف الأمريكي الكاسح للفوز بتنظيم المونديال

بالصور.. وبطريقة ساخرة: المغاربة والعرب يتذكرون أهل قريش بعد تصويت السعودية للملف الأمريكي المشترك | مجتمع

بالصور.. وبطريقة ساخرة: المغاربة والعرب يتذكرون أهل ''قريش'' بعد تصويت السعودية للملف الأمريكي

عاجل..انطلاق أشغال جلسة محاكمة توفيق بوعشرين..والقضية فيها مفاجأة | بوليتيك

عاجل..انطلاق أشغال جلسة محاكمة توفيق بوعشرين..والقضية فيها مفاجأة

شاهد بالفيديو .. الشعار الجديد للجماهير المغربية بروسيا | بووز

شاهد بالفيديو .. الشعار الجديد للجماهير المغربية بروسيا

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.