مثير وبالفيديو..الشرطة الروسية تنقل السعودي تركي آل الشيخ بواسطة سيارة ديال البوليس بعدما حاصراتو جماهير مغربية ومصرية ﻿

نشر تركي آل الشيخ الرجل الأول في الكرة السعودية، قبل قليل من يومه الأربعاء 13 يونيو ، عبر صفحته الرسمية بالفيسبوك، مقطع فيديو، يظهر لحظة إخراج الشرطة الروسية له من ساحة بالعاصمة موسكو، بعد محاصرته

''شوف تيفي''

نشر تركي آل الشيخ الرجل الأول في الكرة السعودية، قبل قليل من يومه الأربعاء 13 يونيو ، عبر صفحته الرسمية بالفيسبوك، مقطع فيديو، يظهر لحظة إخراج الشرطة الروسية له من ساحة بالعاصمة موسكو، بعد محاصرته من طرف جماهير مغربية ومصرية، عبرت عن غضبها الشديد من تصويته على الملف الأمريكي الثلاثي لاحتضان مونديال 2026.

ويظهر الفيديو الذي التقطت فصوله كاميرا قناة ''العربية'' السعودية، لحظة نقل تركي آل الشيخ بواسطة سيارة الشرطة، لكنها تجنبت بث لقطات تشير إلى لحظة محاصرته من جماهر مغربية ومصرية غاضبة، بسبب مواقفه الداعمة للدول المعادية للامة العربية.

وتفاعل متتبعو صفحة ''آل الشيخ'' مع هذا الفيديو، حيث علق آلاف النشطاء، وكتب أحدهم '' يوم الخميس القادم ستكون المباراة الافتتاحية في كأس العالم بين روسيا والسعودية .. لذلك يجب أن نترك السياسة والمشاكل جانبا .. ونقف مع إخوتنا ونشجع المنتخب الروسي الشقيق''.