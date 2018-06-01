بالفيديو.. بعد الجماهير المغربية: جماهير مصرية تهاجم السعودي تركي آل الشيخ والعرب يتضامنون مع المغرب ﻿

نشرت قناة الجزيرة القطرية، قبل قليل من يومه الأربعاء 13 يونيو، مقطع فيديو مثير، يظهر لحظة محاصرة جماهير مصرية للمسؤول الأول عن الكرة بالسعودية تركي آل الشيخ بروسيا، حيث رفعت في وجهه العديد من

''شوف تيفي''

نشرت قناة الجزيرة القطرية، قبل قليل من يومه الأربعاء 13 يونيو، مقطع فيديو مثير، يظهر لحظة محاصرة جماهير مصرية للمسؤول الأول عن الكرة بالسعودية تركي آل الشيخ بروسيا، حيث رفعت في وجهه العديد من الشعارات الرافضة لتصرفاته.

ومباشرة بعد نشر القناة القطرية لهذا الفيديو، تفاعل آلاف النشطاء معه، حيث أكد الجميع أن ما قامت به هذه الجماهير، جاء كرد فعل منها على تدخل تركي آل الشيخ في شؤون بعض الأندية المصرية وأيضا نتيجة طعنه للمغرب من الخلف، بقراره التصويت لصالح الملف الأمريكي المشترك لاحتضان مونديال 2026، وتحريضه دولا بالقارة الآسيوية على عدم التصويت لصالح الملف المغربي.

وأكدت هذه الجماهير العربية أن ما قامت به ''السعودية'' في تعاملها مع عملية التصويت الخاصة بمونديال 2026، كشف على أن هذه الدولة ''الخليجية-العربية'' التي اختارت التنازل عن علاقات الدم والدين والتاريخ التي تجمعها بالمغرب، قد تتنازل مرة أخرى عن العديد من الأمور في سبيل الحفاظ على علاقتها مع الولايات المتحدة الأمريكية .

تجدر الإشارة إلى أن جماهير مغربية، متواجدة بالعاصمة الروسية موسكو، انتفضت هي الأخرى في وجه تركي آل الشيخ والجماهير السعودية، وعبرت عن غضبها الشديد ورفضها لتخلي الاتحاد السعودي لكرة القدم عن الملف المغربي والتصويت للملف الأمريكي المشترك.