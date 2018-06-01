دول إسلامية من بينها المغرب أعلنت رسميا تحري هلال شهر شوال للحسم في موعد عيد الفطر ﻿

دعت أغلب الدول العربية والإسلامية، ومن بينها المغرب، إلى تحري هلال شوال مغرب يوم غد الخميس، وذلك سط شبه إجماع من قبل الخبراء على تحديد أول أيام العيد، وفق الحسابات الفلكية.

''شوف تيفي''

دعت أغلب الدول العربية والإسلامية، ومن بينها المغرب، إلى تحري هلال شوال مغرب يوم غد الخميس، وذلك سط شبه إجماع من قبل الخبراء على تحديد أول أيام العيد، وفق الحسابات الفلكية.

وحسب موقع ''سكاي نيوز'' فإن المحكمة العليا في السعودية، وجهت هي الأخرى دعوة لـ''عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة تحري رؤية هلال شهر شوال مساء يوم الخميس التاسع والعشرين من شهر رمضان لهذاالعام

وأبرز الموقع أن الدعوات، شملت دولا عربية عدة بينها المغرب، والإمارات ومصر ولبنان والعراق وسوريا، بينما أكد خبراء الفلك أن التوقعات تشير بمعظمها إلى أن أول أيام عيد الفطر سيصادف يوم الجمعة.

وعلاقة بمراقبة الهلال، فقد قالت القبة السماوية في الإمارات إن ''هلال شوال يولد عند الساعة 23:43 قبل منتصف الليل من يوم الأربعاء، وسيكون عند غروب الشمس مساء غد الخميس 14 يونيو بعمر 19:25، ويغرب بعد غد غروب الشمس بنحو 40 دقيقة، وعليه رؤيته ممكنة، وفلكيا يكون الجمعة 15 يونيو غرة شهر شوال''.

وكان مركز الفلك الدولي قد قال، الأسبوع الماضي، إنه ''يمكن رؤية الهلال من جميع الدول الإسلامية بالعين المجردة أو باستخدام التلسكوب في حالة صفاء الغلاف الجوي، وبالتالي فمن المتوقع أن يكون يوم الجمعة 15 يونيو يوم عيد الفطر السعيد في جل دول العالم.