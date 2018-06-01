مثير..شوفو كيفاش تجسس الفيسبوك على المستخدمين ﻿

كشفت شركة ''فيسبوك''، خلال الأسبوع الجاري، عن تقرير جديد مكون من 454 صفحة للرد عن الأسئلة التي فشل مارك زوكربيرغ، المدير التنفيذي للشركة، في الرد عليها أثناء مثوله أمام الكونغرس الأمريكي في أبريل.

''شوف تيفي''

كشفت شركة ''فيسبوك''، خلال الأسبوع الجاري، عن تقرير جديد مكون من 454 صفحة للرد عن الأسئلة التي فشل مارك زوكربيرغ، المدير التنفيذي للشركة، في الرد عليها أثناء مثوله أمام الكونغرس الأمريكي في أبريل.

وحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية، فإن التقرير، يكشف أن الفيسبوك، تجسس على المستخدمين من خلال 18 طريقة، مبرزة أن أعضاء لجنتین منفصلتین استجوبا مارك زوكربیرغ حول فضیحة ''كامبریدج أنالیتیكا''، لكنه فشل في الإجابة عن العدید من استفساراتهم، والتقریر الجدید محاولة من ''فیسبوك'' للرد على أسئلتهم، رغم أنه لا یلقى سوى القلیل من الضوء على تفاصیل فضیحة ''كامبریدج أنالیتیكا''.

وأشارت الصحيفة أن التقرير یحتوي على العدید من الإفصاحات المتعلقة بطریقة جمع البیانات عن المستخدمین، بعضها غیر مفاجئ، مثل الوقت الذي یقضيه الأشخاص على ''فيسبوك''، في حین أن البعض الآخر قد یشكل صدمة لمعظم المستخدمین، وكتبت الشركة في الوثيقة المطولة: ''تعمل خدمات فيسبوك بطبيعتها على أساس الأجهزة المتقاطعة، عندما يستخدم الناس خدماتنا عبر أجهزة متعددة يساعدنا على توفير نفس التجربة الشخصية أينما يستخدم الناس فيسبوك''.