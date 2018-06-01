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استئنافية أكادير تدين بيدوفيل سيتيني هتك عرض 5 طفلات ضواحي تارودانت بخمس سنوات حبسا نافدا...تفاصيل صادمة

بتاريــخ : 13 يونيو 2018 / 21:24 استئنافية أكادير تدين بيدوفيل سيتيني هتك عرض 5 طفلات ضواحي تارودانت بخمس سنوات حبسا نافدا...تفاصيل صادمة | مجتمع
استئنافية أكادير تدين بيدوفيل سيتيني هتك عرض 5 طفلات ضواحي تارودانت بخمس سنوات حبسا نافدا...تفاصيل صادمة
قضت غرفة الجنايات الإبتدائية بمحكمة الإستئناف بأكادير يوم أمس بإدانة بيدوفيل سيتيني بخمسة سنوات حبسا نافذا بعد تورطه في هتك عرض 5 طفلات بجماعة ''أولاد عيسى'' بتارودانت.

شوف تيفي:أحمد الهلالي

قضت غرفة الجنايات الإبتدائية بمحكمة الإستئناف بأكادير يوم أمس بإدانة بيدوفيل سيتيني بخمسة سنوات حبسا نافذا بعد تورطه في هتك عرض 5 طفلات بجماعة ''أولاد عيسى'' بتارودانت.

وحسب مصادر ''شوف تيفي''، فتفاصيل القضية تعود إلى شهر مارس الماضي، بعدما كان المشتبه به يقوم بالتربص بعدد من الطفلات الصغيرات بالقرب من منازل أسرهن وروض يدرسن فيه ،ويقوم بإستدراجهن عن طريق تقديم نقود وحلوى لهن، لينزوي معهن بإحدى البقع الخالية بدوار ''اكضاشة'' ،وينزع ملابسهن ويمارس عليهن الجنس ، ويوثق عملياته بهاتفه النقال.

وإستمر الحال على نفس المنوال لأشهر عديدة، قبل ان تلاحظ أسر الضحايا تغير في تصرفات بناتهم، ليبادر الآباء والأمهات لمحاصرة فلذات كبدهم بسيل من الأسئلة، التي جعلتهن يقرن بما يفعله بهن البيدوفيلي السيتيني، الذي نصب له كمين من طرف بعض الشباب وأباء الضحايا، حيث ضبط متلبسا وهو بصدد محاولة عتك عرض بنتين.

وتم ربط الإتصال بمصالح الدرك الملكي الذين هرعوا لعين المكان، وقاموا بتوقيف المتهم وإحالته على أنظار الحراسة النظرية من أجل تعميق البحث معه بخصوص المنسوب له، كما أسفرت عملية تفتيش هاتفه عن العثور على عدد كبير من الفيديوهات التي وثقها، وهو يمارس شذوذه الجنسي على ضحاياه، اللواتي وصلن لحوالي 8 تتراوح أعمارهن ما بين 5 سنوات و11 سنة، خمسة منهن قدمت أسرهن شكايات في الموضوع، فيما الباقية إلتزمت الصمت مخافة من الفضيحة.

هذا، وبعد سلسلة من الجلسات الماراطونية أصدرت هيئة الحكم بغرفة الجنايات الإبتدائية بمحكمة الإستئناف بإدانة المشتبه فيه بخمس سنوات حبسا نافذا، وحظي هذا الملف بمتابعة عدة جمعيات حقوقية والتي نصبت نفسها كطرف مدني في القضية.

‫شوف تيفي

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