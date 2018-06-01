بالفيديو...الجماهير المغربية بروسيا تحاصر رئيس هيئة الرياضة السعودي وتوجه له سيلا من السب والشتم ﻿

أقدم عدد من المشجعين المغاربة المتواجدين بروسيا لمساندة أسود الأطلس على محاصرة رئيس هيئة الرياضة بالسعودية بعد مروره بأحد شوارع موسكو ومهاجمته بسيل من الشتائم عقب تصويت بلاده ضد الملف المغربي في

شوف تيفي:أحمد الهلالي

أقدم عدد من المشجعين المغاربة المتواجدين بروسيا لمساندة أسود الأطلس على محاصرة رئيس هيئة الرياضة بالسعودية بعد مروره بأحد شوارع موسكو ومهاجمته بسيل من الشتائم عقب تصويت بلاده ضد الملف المغربي في غمار الترشيح لإستضافة مونديال 2026 والتي فاز بشرف تنظيمها الملف الثلاثي لأمريكا والمكسيك وكندا.

وحسب فيديو تم توثيقه فقد أطلق المشجعين المغاربة العنان لألسنتهم وانهلوا عليه بالسب والقذف وإصدار حركات مشينة ضده كاحتجاج صريح على ما وصفوه بالخيانة العظمى للمغرب والإنحياز لصف الولايات المتحدة الأمريكية.

وتفاعل آل الشيخ مع الإحتجاج المغربي بتصرف ذكي إذ اقترب من الجماهير المغربية المحتجة وقام بإلتقاط صور معهم وذلك بهدف امتصاص غضبهم واحتجاجهم عليه.

يشار أن السعودية صوتت صباح اليوم على الملف الأمريكي لإحتضان كأس العالم 2026، والذي آلت نتيجته لصالح أمريكا والمكسيك وكندا بفارق شاسع من النقط، إذ حصل الملف المغربي على 65 نقطة و 135 نقطة لصالح الملف الثلاثي الذي تتزعمه الولايات المتحدة الأمريكية.