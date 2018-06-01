الناقد الرياضي محمد مغودي يفجرها بخصوص مونديال 2026:خسارة الملف المغربي أمام أمريكا نتيجة صادمة و السعودية تتحمل المسؤولية في ذلك ﻿

كشف الناقد الرياضي محمد مغودي، أن فوز الملف الأمريكي بشرف تنظيم نهائيات كأس العالم لعام 2026 ، خلال الجمعية العمومية ''كونجرس الفيفا'' الـ 68 الذي جرت صباح يومه الأربعاء بالعاصمة الروسية ''موسكو''،

شوف سبور: عبدالغفور ضرار

كشف الناقد الرياضي محمد مغودي، أن فوز الملف الأمريكي بشرف تنظيم نهائيات كأس العالم لعام 2026 ، خلال الجمعية العمومية ''كونجرس الفيفا'' الـ 68 الذي جرت صباح يومه الأربعاء بالعاصمة الروسية ''موسكو''، يعتبر نتيجة صادمة للمغرب، لأن فارق 65 صوتا، هو أمر مزعج.

وأضاف الناقد الرياضي في تصريح لـ''شوف سبور'' ، قائلا ''صحيح ربحنا أصوات كثيرة من دول إفريقيا، بفضل الحكامة و عودة المغرب لإفريقيا، وهو ما يفرض علينا المزيد من الامتداد الإفريقي'' ، مضيفا أن هذه الخسارة أكدت لنا أن حلم بناء وطن عربي كبير تبخر، لأن هناك دول خائنة ، أصبحت تؤسس لثقافة الخيانة، مشيرا '' كيف يعقل لدولة مثل السعودية أن تقوم بحملة و تنشط حملات ضد المغرب ، مع العلم أنه تاريخيا قدم المغرب خدمات كبيرة للسعودية آخرها ''عاصفة الحزم''.

وتابع مغودي، يجب على المغرب موصلة إلتزاماته التي توعد بها أمام الفيفا، مشيرا الى أن هذه النتيجة أوضحت أن الاتحاد الدولي لكرة القدم ، أصبح بيد أمريكا ، وليس جهازا مستقلا.

وطالب الناقد الرياضي من جامعة الكرة الاستثمار في إتحاد شمال إفريقيا.