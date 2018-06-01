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عــاجل:ساعات قبل المونديال..الملك محمد السادس يتصل بهيرفي رونار و المهدي بنعطية و هذه تفاصيل المكالمة

بتاريــخ : 13 يونيو 2018 / 19:14 عــاجل:ساعات قبل المونديال..الملك محمد السادس يتصل بهيرفي رونار و المهدي بنعطية و هذه تفاصيل المكالمة | بوليتيك
عــاجل:ساعات قبل المونديال..الملك محمد السادس يتصل بهيرفي رونار و المهدي بنعطية و هذه تفاصيل المكالمة
ذكر بلاغ للديوان الملكي أن الملك محمد السادس، أجرى، اليوم الأربعاء، اتصالا هاتفيا مع مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم هيرفي رونار وعميد المنتخب المهدي بنعطية. وفيما يلي نص البلاغ:
شـــوف تيفي:

ذكر بلاغ للديوان الملكي أن الملك محمد السادس، أجرى، اليوم الأربعاء، اتصالا هاتفيا مع مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم هيرفي رونار وعميد المنتخب المهدي بنعطية. وفيما يلي نص البلاغ:

"أجرى صاحب الجلالة الملك محمد السادس، اليوم ، اتصالا هاتفيا مع مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم السيد هيرفي رونار وعميد المنتخب السيد المهدي بنعطية.

و خلال هذا الاتصال، أبلغ الملك جميع أعضاء ومؤطري المنتخب الوطني لكرة القدم متمنيات جلالته، والشعب المغربي قاطبة، بالتوفيق الكامل، بمناسبة إجراء كأس العالم لكرة القدم بروسيا.

وبهذه المناسبة، جدد الملك تأكيد دعمه الكامل للمنتخب الوطني وتشجيع جلالته له في هذه المنافسة الدولية الهامة"



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