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انفراد : الوداد ينهي ترتيبات ضم هذا اللاعب ويتجه لبيع هؤلاء

بتاريــخ : 13 يونيو 2018 / 18:12 انفراد : الوداد ينهي ترتيبات ضم هذا اللاعب ويتجه لبيع هؤلاء | سبور
انفراد : الوداد ينهي ترتيبات ضم هذا اللاعب ويتجه لبيع هؤلاء
كشف عضو مسؤول داخل نادي الوداد الرياضي ل''شوف تيفي'' أن سعيد الناصري رئيس الفريق الأحمر، أنهى إجراءات ضم نجم حسنية أكادير بديع أوك.

شـــوف تيفي:

كشف عضو مسؤول داخل نادي الوداد الرياضي ل''شوف تيفي'' أن سعيد الناصري رئيس الفريق الأحمر، أنهى إجراءات ضم نجم حسنية أكادير بديع أوك.

وقال المصدر ذاته، إن جزئيات بسيطة باتت تفصل نجم الحسنية عن حمل قميص الوداد، مبرزا في السياق نفسه أن التقديم الرسمي للاعب سيكون خلال الأيام القليلة القادمة.

وفي سياق متصل كشفت مصادر خاصة، أن رئيس الوداد يجري مفاوضات مع فريقين خليجيين يرغبان بقوة في التعاقد مع لاعبي الوداد اسماعيل الحداد وأمين التيغزوي.

وذكرت المصادر ذاتها، أن وجهة نجمي الوداد ستكون الدوري الإماراتي فور نهاية المفاوضات، مبرزة في السياق نفسه أن الرئيس ينتظر الحسم رسميا في صفقة بديع أوك للموافقة على رحيل الحداد وتغزوي.

‫شوف تيفي

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شــوف تيفي المغرب امارات مفاوضات الوداد لاعبين

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