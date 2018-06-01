قرار رفض أغلبية مجلس عمالة أكادير إداوتنان التصويت على تزويد دواوير قروية بالماء الصالح للشرب يثير الجدل وهذه تفاصيله ﻿

كشفت مصادر جد مطلعة لقناة ''شوف تيفي'' أن الأغلبية المشكلة لمجلس عمالة أكادير إداوتنان قررت التصويت ضد النقطة المدرجة ضمن جدول أعمال المجلس لدورة يونيو العادية المتعلقة بتزويد بعض دواوير الجماعة

شوف تيفي:أكادير

كشفت مصادر جد مطلعة لقناة ''شوف تيفي'' أن الأغلبية المشكلة لمجلس عمالة أكادير إداوتنان قررت التصويت ضد النقطة المدرجة ضمن جدول أعمال المجلس لدورة يونيو العادية المتعلقة بتزويد بعض دواوير الجماعة الترابية ''تقي'' بالماء الصالح للشرب.

وأكدت مصادر ''شوف تيفي''، أن رفض هذه النقطة أثار الكثير من الجدل وقد أول البعض ذلك لوجود حسابات سياسية متعلقة بالصراعات الانتخابية.

وأضافت ذات المصادر، أن كلا من رئيس المجلس وأحد نوابه المنتمين لحزب الأحرار وأعضاء حزب البيجيدي المنتمين للمعارضة صوتوا على تزويد الدواوير القروية بالماء الشروب، فيما صوت باقي أعضاء المجلس المنتمين للأحرار والبام والاتحاد الاشتراكي ضد إبرام اتفاقية التزويد بالماء.

وعلاقة بهذا الموضوع أوضح أحد أعضاء المجلس المنتمين لحزب الاتحاد الاشتراكي الرافض لهذه النقطة لقناة ''شوف تيفي''، أن تصويت أغلبية المجلس ضد النقطة المدرجة في جدول الأعمال لدورة يونيو راجع إلى كون هذا المشروع تمت برمجته في وقت سابق ضمن البرنامج الوطني للقضاء على التفاوتات المجالية، وأنه لا يمكن تمويل مشروع هو في طور الإنجاز من طرف مؤسسات منتخبة أخرى.

وأضاف ذات المتحدث لقناة ''شوف تيفي''، أن قرار الرفض لا تقف وراءه أي حسابات سياسية كما يدعي البعض بدليل أن الجماعة الترابية لتقي استفادت من عدة مشاريع تنموية من تمويل مجلس العمالة في الآونة الأخيرة.

وأشار، أن انجاز مشروع تزويد جماعة تقي بالماء الشروب يدخل في مشروع كبير يتعلق بتزويد 7 جماعات بمنطقة إداوتنان بهذه المادة الحيوية، حيث أن مجلس جهة سوس ماسة هو صاحب هذا المشروع بشراكة مع أطراف أخرى، كما أن التزود بالماء الصالح للشرب لا تدخل ضمن الاختصاصات الذاتية لمجالس العمالات بل ضمن اختصاص مجالس الجهات.

وتبلغ تكلفة تزويد هذه الدواوير بالماء الشروب مبلغ 300 مليون سنتيم، حيث ستتم عملية الإجاز بشراكة بين وكالة تنمية الواحات والأركان بمبلغ 200 مليون سنتيم، والجماعة الترابية لتقي بمبلغ 50 مليون سنتيم فيما حددت مساهمة مجلس العمالة في 50 مليون سنتيم فقط.