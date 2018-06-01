 بعد الاتحاد الغيني.. اتحاد عربي يؤكد أنه لم يصوت ضد المغرب و ''هناك شيئ غلط'' في التصويت ﻿
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خرافة شعب

بعد الاتحاد الغيني.. اتحاد عربي يؤكد أنه لم يصوت ضد المغرب و ''هناك شيئ غلط'' في التصويت

بتاريــخ : 13 يونيو 2018 / 17:39 بعد الاتحاد الغيني.. اتحاد عربي يؤكد أنه لم يصوت ضد المغرب و هناك شيئ غلط في التصويت | سبور
بعد الاتحاد الغيني.. اتحاد عربي يؤكد أنه لم يصوت ضد المغرب و ''هناك شيئ غلط'' في التصويت
أكد رئيس الاتحاد اللبناني لكرة القدم جهاد الشحف ''أبو فراس'' في تصريح لـ''Football Lebanon '' ، أن لبنان منح صوته للملف المغربي لاستضافة نهائيات العالم 2026، عوض الملف الأمريكي.

شوف سبور

أكد رئيس الاتحاد اللبناني لكرة القدم جهاد الشحف ''أبو فراس'' في تصريح لـ''Football Lebanon '' ، أن لبنان منح صوته للملف المغربي لاستضافة نهائيات العالم 2026، عوض الملف الأمريكي.

وعبر رئيس الاتحاد اللبناني لكرة القدم، عن استغرابه الشديد لما نشره موقع ''فيفا''، عن كون لبنان صوت للملف الأمريكي، مضيفا أن ''هناك شيئ غلط''.

وصوتت كل من مصر، الجزائر ، ليبيا، سلطنة عمان، فلسطين، السودان، سوريا، تونس، موريتانيا، دجيبوتي، الصومال، جزر القمر، قطر، اليمن، لصالح الملف المغربي، فيما صوتت السعودية والعراق و الأردن و الكويت و لبنان والبحرين والإمارات ضد الملف المغربي لاستضافة نهائيات كأس العالم لعام 2026.

وكانت ''شوف سبور''، قد نشرت في وقت سابق مقالا، أكدت فيه أن التقنية الإلكترونية ، هي سيف ذو حدين، حيث لن يتمكن أي أحد من أن يتعرف على من صوت له أو من صوت ضده، إضافة إلى أنها لا تتسم بالشفافية ونتائجها غير مضمونة تماماً.

ويذكر أن الملف الأمريكي فاز بشرف تنظيم مونديال 2026، حيث حصل 134 صوتا مقابل 64 صوتا للملف المغربي ، فيما 7 أعضاء من برلمان ''الفيفا'' قد امتنعوا عن التصويت للملف الذي سيحظى بتنظيم المونديال .

‫شوف تيفي

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شوف سبور المغرب الدارالبيضاء الملف المغربي كأس العالم 2026 الملف الأمريكي لبنان

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