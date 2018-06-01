قبل مونديال روسيا.. رونالدو يرشح محمد صلاح لنيل الكرة الذهبية ﻿

بعد المستوى الباهر الذي قدمه رفقة ليفربول الإنجليزي، لم يستبعد نجم ريال مدريد الإسباني كريستيانو رونالدو، نيل المصري محمد صلاح الكرة الذهبية.

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بعد المستوى الباهر الذي قدمه رفقة ليفربول الإنجليزي، لم يستبعد نجم ريال مدريد الإسباني كريستيانو رونالدو، نيل المصري محمد صلاح الكرة الذهبية.

وأضاف رونالدو هداف الميرينغي « هناك مجموعة من اللاعبين الذين يستحقون نيل الكرة الذهبية مثل محمد صلاح، الأمر لا يقتصر فقط عني أو عن ميسي ».

وأفاد المتحدث « آمل أن يشارك محمد صلاح في نهائيات روسيا وأن لا تكون الإصابة التي تعرض لها في نهائي دوري أبطال أوروبا سببا في غيابه ».

جدير بالذكر أن رونالدو فاز خمس مرات بالكرة الذهبية، مُعادلا رقم غريمه ميسي نجم برشلونة الإسباني.