بالفيديو..برنامج ''قضايا وأراء'' قدم حقائق مثيرة عن حملة المقاطعة من خلال كشفه عن مصير أســر الفلاحين المتضررين ﻿

تطرق برنامج ''قضايا وأراء'' على القناة الأولى، مؤخرا، لحملة مقاطعة بعض المنتجات، وكشف من خلال مشاركة العديد من الأطراف عن بعض المعطيات الخاصة بهذه الحملة منذ انطلاقها بتاريخ 20 أبريل الماضي،

''شوف تيفي''

تطرق برنامج ''قضايا وأراء'' على القناة الأولى، مؤخرا، لحملة مقاطعة بعض المنتجات، وكشف من خلال مشاركة العديد من الأطراف عن بعض المعطيات الخاصة بهذه الحملة منذ انطلاقها بتاريخ 20 أبريل الماضي، والنتائج الناجمة عنها وخاصة بقطاع انتاج ''الحليب''.

المتدخلون بهذا البرنامج ومن بينهم فلاحون ومنتمون لجميعات خاصة بانتاج ''الحليب''، أكدوا على أن الفلاح تضرر بسبب حملة ''مقاطعون''، ووجد نفسه مثقلا بالديون، بعد عجزه عن بيع انتاجه من الحليب للشركات التي خفضت من تعاملها مع جميع الفلاحين خلال الشهرين الماضيين.

وطالب أحد المتدخلين بفتح باب النقاش بين الشركة المنتجة للحليب والتي مستها حملة المقاطعة و ''المقاطعين''، حتى يتم الوصول إلى حل ينهي معاناة الفلاحين، داعيا في الوقت نفسه حكومة العثماني إلى التدخل الفوري والمساهمة في انقاذ الفلاح من الإفلاس.