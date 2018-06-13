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مصرع شاب في حادثة سير مروعة بأيت ملول+''صور''

بتاريــخ : 13 يونيو 2018 / 17:30 مصرع شاب في حادثة سير مروعة بأيت ملول+صور | حوادث و حقوق
مصرع شاب في حادثة سير مروعة بأيت ملول+''صور''
لقي شاب مصرعه ليلة أمس بمنطقة سيدي ميمون بأيت ملول بعد اصطدام سيارته في حادث مروع بجذع شجرة.

شوف تيفي:أيت ملول

لقي شاب مصرعه ليلة أمس بمنطقة سيدي ميمون بأيت ملول بعد اصطدام سيارته في حادث مروع بجذع شجرة.

وأكدت مصادر خاصة لقناة ''شوف تيفي''، أن الحادث وقع بعدما كان الشاب يسوق سيارته في اتجاه أحد المقاهي الشعبية للقاء أصدقائه، ونظرا للسرعة المفرطة التي كان يقود بها فقد سيطرته على السيارة ليصطدم في مشهد وصف بالمروع بجذع شجرة.

وأضافت ذات المصادر، أن الحادث خلف إصابة الهالك بجروح جد بليغة على مستوى الرأس ما استدعى نقله على وجه السرعة نحو المستشفى لتلقي العلاجات الضرورية، غير أن قوة الاصطدام والنزيف الذي أصيب به على مستوى الرأس عجل بوفاته لحظات بعد وصوله للمستشفى.

ومن جانبها فتحت المصالح الأمنية تحقيقا دقيقا حول حيثيات وملابسات الحادث.

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب أيت ملول حادثة سير مروع مصرع شاب اصطدام شجرة

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