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هاذ شي خطير..حضيو راسكم: عصابة نصبات على سيدة حطات إعلان في موقع معروف بالمحمدية والقضية فيها التهديد والشيكات مزورين+صور

بتاريــخ : 13 يونيو 2018 / 17:23 هاذ شي خطير..حضيو راسكم: عصابة نصبات على سيدة حطات إعلان في موقع معروف بالمحمدية والقضية فيها التهديد والشيكات مزورين+صور | مجتمع
هاذ شي خطير..حضيو راسكم: عصابة نصبات على سيدة حطات إعلان في موقع معروف بالمحمدية والقضية فيها التهديد والشيكات مزورين+صور
توصلت ''شوف تيفي'' بمعطيات، تشير إلى أن سيدة تنحدر من مدينة طنجة، تعرضت للنصب على يد عصابة بالمحمدية، بعد وضعها لإعلان بموقع معروف من أجل بيع فرن كبير خاص بطبخ ''البيتزا''.

''شوف تيفي''

توصلت ''شوف تيفي'' بمعطيات، تشير إلى أن سيدة تنحدر من مدينة طنجة، تعرضت للنصب على يد عصابة بالمحمدية، بعد وضعها لإعلان بموقع معروف من أجل بيع فرن كبير خاص بطبخ ''البيتزا''.

وأوضحت الضحية في اتصال لها مع ''شوف تيفي'' يومه الأربعاء 13 يونيو، أنها وضعت رقم هاتفها بموقع الإعلانات، ما جعل شخصا يربط بها الاتصال لشراء الفرن، مبرزة أن هذا الأخير وبعد اتفاقهما على البيع، سلمها شيكا برصيد 26 ألف درهم، وأكد لها على أنه سليم ويمكنها صرفه في أي وقت.

وأضافت المتحدثة على أنها صدمت عقب اكتشافها خلال محاولة صرف الشيك على أنه مزور، ما جعلها تقوم بالبحث الذي مكنها من التوصل إلى رقم هاتفي يعود لأحد أفراد العصابة يملك مقهى بمدينة الدار البيضاء، مبرزة أن هذا الأخير هددها بالانتقام إذا لم تلتزم الصمت وتتوقف عن البحث بخصوص الشيك المزور.

وأكدت الضحية، عزمها التقدم بشكاية إلى الوكيل العام بطنجة، مشددة على أن العديد من الأشخاص سقطوا ضحية عصابة الشيكات المزروة.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي شيك عصابة الرقم الهاتفي الشيك الدار البيضاء

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