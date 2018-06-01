عاجل..تأجيل أشغال محاكمة المتورطين في جريمة قتل مرداس.. و''وفاء'' غادرت الجلسة وهي تبكي ﻿

قرر القاضي الحسن الطفلي قبل قليل من يومه الأربعاء 13 يونيو، تأجيل أشغال محاكمة المتورطين في جريمة قتل البرلماني عبد اللطيف مرداس، إلى يوم الأربعاء 20 يونيو الجاري، وذلك لمواصلة الاستماع للمتهمة

''شوف تيفي''

قرر القاضي الحسن الطفلي قبل قليل من يومه الأربعاء 13 يونيو، تأجيل أشغال محاكمة المتورطين في جريمة قتل البرلماني عبد اللطيف مرداس، إلى يوم الأربعاء 20 يونيو الجاري، وذلك لمواصلة الاستماع للمتهمة ''الشوافة'' التي لعبت دور الوسيط بين المتهم الرئيسي في هذه الجريمة ''هشام مشتري'' وأرملة الضحية.

وأكد مصدر مطلع لـ ''شوف تيفي'' أن أشغال الجلسة عرفت وقوع مشادة كلامية حادة بين دفاع المتهم عبد اللطيف مرداس والهيئة القضائية خلال الاستماع للشوافة، ما دفع مجموعة من المحامين الحاضرين إلى التدخل وتهدئة الطرفين.

وأشار المصدر ذاته أن ''وفاء'' التي كشفت عن ممارستها للجنس مع عشيقها ''هشام''، غادرت قاعة الجلسة بعد قرار التأجيل وهي تذرف الدموع، في حين خرج ''هشام'' مبتمسا، بينما تبادل ''حمزة.م'' التحية مع أبناء حيه الذين حضروا أشغال الجلسة لرؤيته.



