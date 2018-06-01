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مثير..تلميذ بالخميسات حرر موضوع الفلسفة في امتحان البكالوريا باللغة الفرنسية

بتاريــخ : 13 يونيو 2018 / 16:24 مثير..تلميذ بالخميسات حرر موضوع الفلسفة في امتحان البكالوريا باللغة الفرنسية | مجتمع
مثير..تلميذ بالخميسات حرر موضوع الفلسفة في امتحان البكالوريا باللغة الفرنسية
أكدت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الرباط سلا القنيطرة، أن أحد أبناء المهاجرين المقيمين بالمغرب الوافدين من إحدى الدول الإفريقية والذي يتابع دراسته بإحدى المؤسسات العمومية بالمديرية

''شوف تيفي''+'' و م ع''

أكدت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الرباط سلا القنيطرة، أن أحد أبناء المهاجرين المقيمين بالمغرب الوافدين من إحدى الدول الإفريقية والذي يتابع دراسته بإحدى المؤسسات العمومية بالمديرية الإقليمية بالخميسات قام بتحرير موضوع امتحان مادة الفلسفة في الامتحان الوطني الموحد للبكالوريا باللغة الفرنسية وذلك ضمن إجراءات خاصة لتيسيير اندماج هذه الفئة.

وأوضحت الأكاديمية في بلاغ أنه تقرر تصحيح ورقة المترشح المعني بالأمر من طرف لجنة جهوية خاصة ، حيث تم منحه النقطة المستحقة وفق سلم التنقيط المعتمد خلافا لما تم تداوله من طرف بعض المواقع الإلكترونية ، حول رفض مصالحها لإجابة المترشح ومنحه نقطة صفر بعد اعتماده اللغة الفرنسية في تحرير الموضوع .

وأكدت الأكاديمية أن الأمر يتعلق بأحد المترشحين من أبناء المهاجرين المقيمين بالمغرب والوافدين من إحدى الدول الإفريقية ، الذين يتم التعامل معهم وفق إجراءات خاصة، منصوص عليها ضمن المذكرات الوزارية و المساطر القانونية المنظمة لهذه الإختبارات.

وأوضحت أن مصالح الأكاديمية دأبت على اتخاذ مجموعة من الإجراءات الإدارية والتربوية لتيسير اندماج أبناء المهاجرين وأبناء المغاربة العائدين من أرض المهجر في المنظومة التربوية المغربية، كتيسير عملية تسجيلهم بالمؤسسات التعليمية، وإدماجهم في الحياة المدرسية، وتمكينهم من اجتياز اللغة الأجنبية الأولى المعتمدة في الدول والبلدان القادمين منها، بالإضافة الى إعفاء التلميذات والتلاميذ من جنسيات أجنبية المعتنقين للديانة المسيحية من حصص مادة التربية الإسلامية، وفروض المراقبة المستمرة والامتحانات الإشهادية الخاصة بهذه المادة.

وأهابت الأكاديمية بجميع وسائل الإعلام و كافة المنابر الإعلامية المحلية والوطنية، مراجعة مصالح الأكاديمية المختصة في كل ما يرتبط بمجريات هذا الاستحقاق الوطني ، وذلك في إطار التفاعل البناء المستحضر لأهمية اختبارات البكالوريا، ودرء لكل ما من شأنه أن يؤثر على سير العملية سواء خلال الدورة العادية أو الاستدركية.

وكانت بعض المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي قد تناقلت معطيات حول إجابة أحد المترشحين باللغة الفرنسية عن موضوع مادة الفلسفة في الامتحان الوطني الموحد للبكالوريا - الدورة العادية 2018- ، تم اكتشافها بأحد مراكز التصحيح بمديرية الخميسات التابعة للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الرباط سلا القنيطرة .

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي اللغة الأجنبية الخميسات المنابر الإعلامية مادة الفلسفة

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