عبد النباوي .. خط التبليغ عن الرشوة يوقع حالة كل يومين ﻿

أوضح رئيس النيابة العامة ''محمد عبد النباوي''، أن خط التبليغ عن الرشوة والفساد الذي أطلقته النيابة العامة في الشهر الماضي، حقق نتائج طيبة، وأدى إلى إسقاط عدد من المرتشين والفاسدين في أيدي العدالة.

شوف تيفي:

أوضح رئيس النيابة العامة ''محمد عبد النباوي''، أن خط التبليغ عن الرشوة والفساد الذي أطلقته النيابة العامة في الشهر الماضي، حقق نتائج طيبة، وأدى إلى إسقاط عدد من المرتشين والفاسدين في أيدي العدالة.

وقال عبد النباوي خلال تقديمه التقرير السنوي الأول، حول تطبيق السياسة الجنائية وسير النيابة العامة برسم سنة 2017، مساء أمس الثلاثاء، بمقر النيابة العامة في الرباط، اطلعت عليه ''شوف تيفي''، ''إنه منذ إطلاق خط التبليغ عن الرشوة والفساد نسجل سقوط حالة في معدل كل يومين''، معتبرا أن هذه النتائج مشجعة، وتؤكد أن ''المواطن أصبح يثق في المؤسسات ويتعامل معها''.

وأضاف رئيس النيابة العامة أن المواطنين والسلطات العمومية أصبحت مقتنعة بممارسة مهامها وجدية في التصدي للفساد والرشوة، مبرزًا أن عددا من الحالات التي جرى ضبطها ساهم فيها زملاء من المهنة نفسها، وسجل بأن ''الكل يسعى إلى تطهير مؤسساته من الفساد المالي الذي أصبح خطًا أحمر''.